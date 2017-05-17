В ЛНР обещают не блокировать запрещенные Украиной российские сайты

ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Запрещенные Украиной российские интернет-ресурсы не будут заблокированы на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщила начальник отдела систем телерадиовещания и Интернет Минкомсвязи ЛНР Анна Сиротенко.

"Так как Украина и ЛНР в разных технических и правовых юрисдикциях, то указ президента Украины (Петра Порошенко — ред.) не распространяется на территорию республики", — заявила Сиротенко на брифинге.

По словам начальника отдела, интернет-провайдеры, зарегистрированные на территории ЛНР, осуществляют свою деятельность в правовом поле республики. "Интернет-ресурсы, попавшие под украинские санкции, заблокированы не будут", — сказала она.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".