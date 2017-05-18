Санкции Киева против соцсетей РФ: бурная реакция в мире

Владимир Матвеев, обозреватель

Госдеп США, Совет Европы и международные организации выступили с критикой решения Киева ввести жесткие санкции против популярных российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", ряда СМИ и IT-компаний в Украине. Влиятельные международные и западные организации призвали Киев не нарушать свободу слова.

Указанными запретом, санкциями президент Украины Петр Порошенко ввел свою страну в "закрытый клуб" стран, где введен запрет на социальные сети. Украина попала в список государств с ограниченным интернетом, наряду с Ираном, Северной Кореей, Китаем и др.

В заявлении Госдепартамента США относительно запрета в стране "ВК" и "Одноклассников", говорится, что "свобода слова — ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти пути защитить свои национальные интересы таким образом, чтобы это не подрывало конституционные принципы", сообщает Голос Америки.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность указом президента Украины и отметил, что блокировка доступа к сайтам, не соответствует угрозе, которую они несут. "Блокирование социальных сетей в Украине идет вразрез с европейским понимаем свободы слова", — говорится в заявлении генерального секретаря совета Европы.

Подобное мнение разделяют ведущие правозащитные организации.

Так, Международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от президента Украины Петра Порошенко немедленно отменить блокировку российских сайтов, включая социальные сети.

Авторы заявления напоминают, что Украина является участником Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Пакта о гражданских и политических правах. Они призвали Киев гарантировать защиту свободы слова в стране.

"Это непростительное нарушение права украинцев на получение информации по их выбору. ЕС и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Украину отменить его", — сказала эксперт организации по странам Европы и Центральной Азии Таня Купер, сообщает сайт организации.

Между тем, Порошенко получил дополнительный инструмент для управления интернетом "в ручном режиме", ограничил возможности и оппозиционной пропаганды, укрепив одновременно свои позиции в глазах украинских патриотов, ультранационалистов.

"Это еще один пример того, как легко президент Порошенко предпринимает попытки безосновательно взять под контроль общественный дискурс на Украине", — заявила Купер.

"Порошенко может пытаться оправдать свое последнее решение, но по факту это циничная, политически продуманная атака на свободу распространения информации, напрямую влияющее на личную жизнь и работу миллионов украинцев", — добавила правозащитница.

Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) заявила, что попытки запрета российских СМИ и соцсетей в Украине противоречат демократии и потребовала, чтобы власти Украины отменили решение о блокировке российских социальных сетей "В Контакте" и "Одноклассники" на территории страны.

В сообщении, размещенном на сайте организации, Порошенко призывают защитить свободу выражения мнения и распространения информации в стране.

"Попытки запретить российские СМИ в Украине — антидемократичны, вероятно, будут неэффективными и могут легко привести к прямо противоположной реакции граждан, которым правительство не дает возможность сформировать свое собственное мнение", — говорится в заявлении координатора организации в Европе и Средней Азии (CPJ) Нины Огниановой на сайте организации.

"Мы обращаемся к украинскому президенту Петру Порошенко с просьбой изменить этот антидемократичный посыл и прекратить вмешиваться в право украинских граждан получать информацию из широкого диапазона источников и формировать свое мнение", — добавляется в сообщении.

МИД ФРГ с озабоченностью воспринял информацию о санкциях в отношении российских СМИ в Украине, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер на брифинге в среду. "Мы очень внимательно и с некоторой озабоченностью приняли к сведению вчерашние новые санкции украинского правительства, украинского президента, а также СНБО в отношении России", — заявил Шефер.

"Многое из того, что касается сферы СМИ, заставляет нас задаваться вопросом о свободе прессы", сказал он.

Европейский союз ждет от Украины подробных объяснений относительно решения о введении санкций в отношении российских социальных сетей, СМИ и IT-компаний, заявил руководитель отдела прессы и информации представительства Евросоюза на Украине.

Пока из крупных организаций лишь НАТО, в который так стремится нынешний Киев, верит, что блокирование российских интернет-ресурсов на Украине, которыми пользуется большая часть населения страны, — это "вопрос безопасности, а не свободы слова", говорится в комментарии пресс-службы Альянса ряду СМИ.

Однако, у юристов тоже есть вопросы к указу украинского президента. Так, опрошенные DW эксперты отмечают, что юридические перспективы внедрения решения СНБО непонятны.

"Украинское законодательство предусматривает блокирование интернет-ресурсов только по решению суда.. Каких-то механизмов для ресурсов из санкционного списка нет", — считает председатель отраслевой ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 мая при отсутствии всякой общественной дискуссии ввел в действие решение СНБО о расширении санкций против российских компаний. В санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, включая Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы. Кроме того под запрет попали разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web.

Наряду с этим, по мнению экспертов, данное решение Киева существенно изменит ландшафт украинского интернета и будет содействовать еще большему отдалению Украины от России.

На фоне падения благосостояния населения, должной имплементации ключевых реформ в стране, данное решение Киева также вписывается в общую стратегию Порошенко, которая направлена на укрепление президентской вертикали и дальнейшую зачистку украинского информационного пространства с прицелом на выборы.