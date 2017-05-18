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    Блокирование российских сайтов. Госдеп призвал Киев не нарушать Конституцию

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (581)

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    В госдепартаменте США, комментируя блокирование российских сайтов, отметили, что Украина имеет право защищать свои национальные интересы и обвинили российские СМИ в создании фейковых новостей".
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    РИА Новости Украина коллаж

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Государственный департамент США после блокировки Украиной российских СМИ призвал официальный Киев защищать национальные интересы без подрыва конституционных принципов.

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    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду, 17 мая, указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

    Human Rights Watch
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    Human Rights Watch о санкциях: Порошенко нанес удар по свободе слова

    "Свобода выражения является ключевым элементом любой здоровой демократии, и она закреплена в Конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов", — сообщил РИА Новости представитель Госдепа, отвечая на вопрос о блокировке российских СМИ в Украине.

    При этом в Госдепе обвинили российские СМИ в использовании фейковых новостей для "дестабилизации".

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    Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко заявлял, что блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российским сайтам невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу.

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