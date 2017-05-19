"Укртелеком", "Триолан" и lifecell закрыли доступ к запрещенным сайтам РФ

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Крупные украинские операторы телекоммуникационных услуг "Укртелеком" и "Триолан" в пятницу ограничили предоставление доступа к российским социальным сетям и ресурсам, попавшим под санкции Киева, сообщили РИА Новости в службах поддержки абонентов.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.

"Заблокировали доступ к ресурсам, которые попали под санкции", — сообщили в службе поддержки абонентов.

В службах поддержки абонентов телекоммуникационного провайдера "Триолан" и мобильного оператора lifecell в пятницу также сообщили РИА Новости о блокировании ресурсов, попавших под санкции Киева.

Вместе с тем один из крупнейших провайдеров "Воля" заявил о намерении заблокировать ресурсы из санкционного списка с 1 июня. "Они будут заблокированы с 1 июня, если мы не найдем юридических возможностей не делать этого", — заявили РИА Новости в службе поддержки абонентов.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко ранее заявил, что в ближайшее время реализовать решение о санкциях невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". Совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко в свою очередь напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью VPN-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.