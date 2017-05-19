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    В ООН отреагировали на санкции Украины в отношении российских соцсетей

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (615)

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    По словам заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака, в качестве основного принципа ООН поддерживает свободу выражения и выступает против любых усилий и конкретных шагов в сторону ограничения свободы выражения и свободы коммуникации.
    Флаг ООН
    un.org

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

    Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что во всемирной организации осведомлены о принятых в Украине мерах в отношении интернет-ресурсов.

    "В качестве основного принципа мы поддерживаем свободу выражения и выступаем против любых усилий и конкретных шагов в сторону ограничения свободы выражения и свободы коммуникации", — заявил Хак на брифинге в пятницу.

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