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    Украина запретила транзит продовольственных грузов в Приднестровье

    (обновлено: )6310
    Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уведомила письмом правительство непризнанной республике о своем решении.
    Приднестровье. Архивное фото
    RIA News Сергей Кузнецов

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Украина запретила транзит продовольственных грузов через свою территорию в непризнанное Приднестровье (ПМР), сообщил накануне во время экстренного заседания Совета безопасности Приднестровья министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Ефимий Коваль.

    Приднестровье
    RIA News Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк
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    Коваль рассказал, что о таком запрете Приднестровье письмом уведомила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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    "Авторы документа ссылаются на распоряжение главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, датированное 17 мая текущего года, которым определено, что с 20 мая пропуск подконтрольных грузов в режиме транзита через территорию Украины, которые направляются в Приднестровье, будет осуществляться только при условии согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова. Предыдущие согласования транзита по территории Украины в приднестровском направлении признаны недействительными", — цитирует Коваля сайт главы ПМР.

    Он также привел данные, что "только за 2017 год подано 83 заявки на 293 машины и перевезено в Приднестровье более 6 тысяч тонн грузов, которые поступают в республику через украинский порт из 29 стран мира". При этом Коваль подчеркнул, что "решение Украины отрицательно скажется на продовольственном обеспечении республики".

    Ране сообщалось, что МИД Приднестровья обратится к России из-за КПП Молдавии и Украины. 

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