В Украине создают альтернативу сайтам РФ - эксперт

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РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Из-за указа президента о блокировании ресурсов и социальных сетей многие пользователи задумались, есть ли альтернатива запрещенному контенту. Одни надеются на помощь анонимайзеров, чтобы обойти решение президента, другие – ищут аналоги.

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Чем пользоваться украинцам вместо популярного сервиса "Яндекс-карты", прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы координатор крупнейшего навигационного приложения Waze в Украине Алексей Третьяк.

Говорят, что мобильным картам "Яндекса" полноценной альтернативы нет. Действительно ли это так?

— Я на 100% могу сказать, что альтернатива есть "Яндексу" – это Waze. Это бесплатное приложение, которое доступно во всем мире на пяти континентах. С новой недели планируем украинскую локализацию. Я уверен, что мы порадуем всех украинских пользователей, всех водителей.

Что там можно увидеть?

— В момент пользования, когда вы выполняете поиск, вы всегда найдете нужный адрес за счет того, что все адреса интегрированы в "Гугл карты". С "Гугл карты" берутся данные. В самом приложении вы также найдете перекрытие, пробки, аварии. Все водители делятся между собой полезной информацией. Одной из главных полезных функцией является возможность интегрировать с дорожными службами для того, чтобы взаимосотрудничать с ними. В данный момент в Киеве все водители, которые сообщают о ямах, все эти данные фиксируются и перенаправляются в дорожные службы для устранения этих ям.

Почему "Яндекс" побеждал? Вероятно, чего-то не хватает в нашей программе?

— "Яндекс" побеждал тем, что он раньше начал немножко. "Яндекс" для нас не был конкурентом, мы отлично и до этого работали вместе. Они по себе, мы по себе.

Можете еще назвать несколько альтернативных программ, на которые стоит обратить внимание?

— Можете пользоваться "Гугл картами", но все данные, опять же, синхронизированные с Waze. Сами "Гугл карты" получают данные от Waze. Поэтому лучше аналога я вам не могу порекомендовать.

Также указ президента блокирует и некоторое программное обеспечение. Под санкции, в частности, попала программа 1С. Эта бухгалтерская программа является сегодня одной из самых распространенных в Украине. Есть ли альтернатива, прокомментировал в эфире "ГС" председатель наблюдательного совета компании "Октава Капитал" Александр Кардаков.

Доля программы 1С на украинском бухгалтерском рынке составляет 98%. Почему такой существенный показатель: нет альтернативы?

— 1С ввело очень прекрасную схему продаж через франчайзинг. У них было 450-500 партнеров и их гениальность, действительно, не в продукте, а в их системе продаж, то есть они нашли 450-500 в разное время партнеров, которые продавали и внедряли их программу и дорабатывали. В этом их сила.

Насколько сложно перейти с 1С на другую программу?

— Месяц-два, это если стандартные функции. Для среднего бизнеса – это до полугода. Тем более, сейчас никто не запрещает пользоваться программой 1С, запретили представительство, но не запретили пользоваться программой для частного пользования, для частных лиц и для малых и средних предприятий.

Есть определенный люфт и за это время желательно было бы предпринимателям перейти на другие программы?

— Да. Тем более, сейчас надо уже переходить на новые технологии, потому что локальные системы устаревают и уже есть другие предложения, и украинские предложения, которые просто сейчас слабы с точки зрения маркетинга и не продвигают себя, но абсолютно работоспособны.

Что это за альтернативы?

— Мне насчитали 18 программ. Одну я посмотрел. Достаточно простая и удобная, она еще проще, чем 1С. В облаке для пользователей стоимость получается примерно такая же, как и 1С с учетом обслуживания ее в облаке. Поэтому на рынке сейчас, кто первым проявит активность, тот и станет лидером. Мне тоже любопытно.

Говорят, что большие корпорации на подобные лицензионные программы тратят не одну тысячу долларов. Как быть малому бизнесу?

— В ближайший год можно спокойно жить на 1С, пока не будет больших изменений законодательства. Никто не запрещает. Компании, которые могут поддерживать, в Украине остались, все те же самые 450-500 партнеров. Поэтому миграция будет очень постепенной.

Есть информация, что большинство сотрудников налоговых органов не знакомы с работой альтернативных бухгалтерских программ и не смогут проверять начисление налогов. Не начнутся спекуляции?

— Это уже придуманная ситуация. У нас, у наших компаний используются не 1С, в основном, программное обеспечение и таких эксцессов я не слышал.

Почувствовали ли вы последствия санкций?

— Я вообще не чувствую никаких санкций. Я не берусь обсуждать социальные сети, то другая тема, а с точки зрения экономики, с точки зрения программного обеспечения никаких последствий для экономики Украины я не вижу вообще.

Ранее эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко заявил, что игры с санкциями закончатся еще одной большой дыркой государственном бюджете Украины.

Коммерческий директор международной рекламной сети Аdwisе Кирилл Сигида заявил в эфире "ГС", что власти поставили страну перед фактом, не учитывая интересы бизнеса и народа по поводу доступа к российским соцсетям и сайтам.