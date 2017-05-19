Госдеп официально не критиковал блокирование сайтов РФ в Украине - СМИ

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Государственный департамент США не делал официальных заявлений относительно решения Украины ввести санкции против российских IT-компаний, сообщает англоязычная служба "Голоса Америки".

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В то же время представители издания настаивают, что в беседе, которая не имела статуса "официальной", представители Госдепа все же делали заявления с критикой в адрес Киева за решение о блокировании российских сайтов.

"Представитель американского правительства в разговоре в формате background (без права называть источник) заявил, что недавнее решение президента Порошенко запретить на три года ряд популярных российских сайтов, включая "Яндекс", подрывает гарантированное конституцией право на свободное выражение мнения", — говорится в публикации.

Накануне "Голос Америки" распространил комментарий Госдепа о том, что блокировка российских сайтов является проблемой для свободы слова. Таким образом, США присоединились к Совету Европы и ряду неправительственных организаций, которые критикуют официальный Киев за соответствующее решение.

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Отметим, ранее в комментарии РИА Новости Государственный департамент США, комментируя блокирование Украиной российских сайтов, призвал официальный Киев защищать национальные интересы без подрыва конституционных принципов.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.