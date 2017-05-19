Пользователей не будут наказывать за обход запрещенных сайтов - СНБО

КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Украинские интернет-пользователи не будут наказываться за обход блокировки запрещенных в Украине российских сайтов, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Валентин Петров.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

"Мы не касаемся контента, и даже если какой-то пользователь обойдет блокировку, пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи не будут никаким образом пресечены, но мы уменьшим аудиторию российских сайтов", — сказал Петров, которого цитирует ТСН.

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Он также отметил, что правоохранители не могли бы преследовать пользователей "за распространение преступного контента в российских соцсетях, ведь их серверы расположены в Москве".

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Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко заявлял, что блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российским сайтам невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу.