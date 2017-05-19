наверх
19.05.201705:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Пользователей не будут наказывать за обход запрещенных сайтов - СНБО

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (595)

    (обновлено: )5401
    Руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Валентин Петров отметил,что пользователи хоть и "не будут никаким образом пресечены", но аудиторию российских сайтов будет уменьшена.
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Украинские интернет-пользователи не будут наказываться за обход блокировки запрещенных в Украине российских сайтов, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Валентин Петров.

    Вконтакте
    REUTERS Valentyn Ogirenko/Illustration
    Ребята, а насколько законна блокада ВК и "ОК"?

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

    "Мы не касаемся контента, и даже если какой-то пользователь обойдет блокировку, пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи не будут никаким образом пресечены, но мы уменьшим аудиторию российских сайтов", — сказал Петров, которого цитирует ТСН

    Читайте также — Канаровская: в Киеве 23 НИИ академии медицинских наук сидят без зарплаты

    Он также отметил, что правоохранители не могли бы преследовать пользователей "за распространение преступного контента в российских соцсетях, ведь их серверы расположены в Москве". 

    Читайте также — "Яндекс": удобные сервисы или "тайная угроза"?

    Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко заявлял, что блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российским сайтам невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Подозреваемый в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Алексей Кущ
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском