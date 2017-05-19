Лавров: Украина грубо нарушает европейскую Конвенцию о правах человека

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Украина грубо нарушает обязательства по европейской Конвенции о правах человека, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания комитета министров Совета Европы.

"В ходе дискуссии мы привлекли внимание к необходимости полного, без изъятий выполнения обязательств членов Совета Европы по соблюдению основных прав и свобод человека, которые закреплены в европейской Конвенции о правах человека", — сказал Лавров журналистам.

По его словам, "в этой связи обратили внимание на то, что происходит на Украине, где эти обязательства грубо нарушаются на значительной территории страны". "Украина вообще отказывается на данный момент выполнять европейскую Конвенцию, подвесила ее применение. Плюс вы знаете, что происходит с нападками на церковь, с нападками на средства массовой информации, на деятельность парламентариев, уже не говоря о том, что происходит на Донбассе, где правительство Украины объявило полную, по сути дела, блокаду и тем самым пытается сорвать процесс выполнения минских договоренностей", — отметил глава МИД РФ.

Он сообщил также, что в ходе заседания комитета российская сторона высказалась за продолжение работы Совета Европы по недопущению попустительства по отношению к героизации нацизма, которое по-прежнему имеет место в целом ряде стран.

"Привлекли внимание и к проблемам национальных меньшинств. Это и к меньшинствам на Украине, которые сейчас могут сильно пострадать в результате нового закона, который вводится в действие, закона, переводящего, по сути дела, все сферы жизни на Украине исключительно на украинский язык в ущерб языкам других народов, населяющих эту страну — русского, венгерского, польского меньшинства, румынского", — сказал Лавров.

Российская делегация также привлекла вниманием "к продолжающемуся позорному явлению безгражданства в соседних с нами с странах — Эстонии и Латвии". "Не могу сказать, что все члены Совета Европы готовы бороться с этими нарушениями европейской Конвенции. Однако аргументов у тех, кто пытается выгораживать нарушителей, практически нет, кроме того, что они стремятся призывать к полюбовному урегулированию всех проблем", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Москва готова "мирно решать все спорные темы, но европейская Конвенция является обязательной к исполнению и перечисленные нами нарушения абсолютно очевидны".

"Это касается и попыток коллективного наказания некоторых групп населения по признаку их политических убеждений или по территориальному признаку, имея в виду введенные некоторыми странами Евросоюза мер по визовой дискриминации жителей Российской Федерации, которые проживают в Крыму. Так что будем продолжать на основе дискуссии отстаивать наши подходы по всем этим вопросам", — отметил Лавров.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".