Давидюк о запрете соцсетей РФ: Порошенко овладел всеми рычагами власти

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. На неделе президент Петр Порошенко подписал указ, вызвавший волну недовольства среди украинцев. Документ предусматривает санкции в отношении ряда российских интернет-ресурсов и программного обеспечения. Согласно документу, в Украине должны будут заблокировать доступ к Яндексу, Mail.ru, к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники", и другим ресурсам. В списке запрещенных — и программа 1С. Такое решение властей Украины не прошло мимо внимания международных правозащитников. В Совете Европы и НАТО также сделали заявления по этому поводу.

Что стоит за резонансным решением президента Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политолог Николай Давидюк.

"Я думаю, что здесь, как все любит делать Порошенко, существует определенный план. То есть он по плану готовит себе медиа-пространство, которым потом можно будет легко управлять. Второе, это сигнал того, что он полностью после экватора овладел всеми рычагами, инструментами власти. Он уже чувствует полную силу, причем чувствует себя очень комфортно, так как не каждый президент смог бы пойти на такой шаг", — высказал мнение эксперт.

Ранее руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров заявил, что пока рано говорить об уменьшении аудитории российских соцсетей и ресурсов из-за введения санкций, но если удастся сократить украинскую аудиторию в несколько раз, то это будет ощутимый результат для национальной безопасности.