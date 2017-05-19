Бортник: запрет российских соцсетей спровоцирован событиями 9 мая в Украине

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. На неделе президент Петр Порошенко подписал указ, вызвавший волну недовольства среди украинцев. Документ предусматривает санкции в отношении ряда российских интернет-ресурсов и программного обеспечения. Согласно документу, в Украине должны будут заблокировать доступ к Яндексу, Mail.ru, к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники", и другим ресурсам. В списке запрещенных — и программа 1С. Такое решение властей Украины не прошло мимо внимания международных правозащитников. Свое мнение по этому поводу высказали также в Совете Европы и НАТО.

Почему решение о запрете российских соцсетей и ИТ-компаний было принято только сейчас, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Здесь есть и политическая, и экономическая составляющая, как всегда. Политическая составляющая: я думаю, что спровоцировали этот запрет события 9 мая. Потому что в какой-то степени и запрет социальных сетей и российских компаний, и запрет георгиевской ленты, и антицерковные законы — это все была инстинктивная реакция власти на события 9 мая, когда много людей вышло на улицы, по официальным данным — 600 тысяч, и когда были драки, по меньшей мере, две массовые, — в Днепре и Николаеве", — пояснил Бортник.

По его словам, власть почувствовала, что гуманитарная политика, которую она сегодня пытается привить обществу, не срабатывает.

"Существует определенный общественный протест, который в этом году вылился в массовое участие людей в событиях 9 мая. И вот это разозлило и даже испугало власть. Особенно власть испугало то, что 9 мая она едва не потеряла право на незаконное насилие", — высказал мнение эксперт.

Ранее руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров заявил, что пока рано говорить об уменьшении аудитории российских соцсетей и ресурсов из-за введения санкций, но если удастся сократить украинскую аудиторию в несколько раз, то это будет ощутимый результат для национальной безопасности.