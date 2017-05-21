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    В Крыму отреагировали на запрет российских соцсетей

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    (обновлено: )33820
    По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, украинским властям нужен образ врага, чтобы отвлечь собственное население от насущных в стране проблем.
    Владимир Константинов
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мая – РИА Новости Украина. Крымчане исчерпали все эмоции в отношении Украины, происходящие там события уже не вызывают у них былого интереса, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Компьютер. Архивное фото
    Pixabay / CC0 Public Domain
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    Так спикер ответил на просьбу прокомментировать запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Советующий указ президента Украины вступил в силу 17 мая.

    "Что касается Украины, то хочу сказать, что крымчане уже исчерпали все эмоции в отношении Украины. Если бы в 2014 году этот вопрос мне задали, я бы, наверное, с пеной у рта говорил, а сейчас это уже не вызывает никаких эмоций. Это все напоминает мне фантастическую картину, когда группа людей пытается повернуть реку вспять", — сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

    По его словам, украинская власть вовсе не сумасшедшая. "Мы очень хорошо знаем этих людей. Они все продумали. Своими действиями они отвлекают людей от того, чем они сами реально занимаются. Они занимаются коррупцией и набивают свои карманы, которые в подавляющем большинстве находятся за рубежом. Это тоже не секрет, об этом знает вся Украина", — подчеркнул Константинов.

    По его мнению, киевским властям нужен образ врага, чтобы отвлечь собственное население от насущных в стране проблем.

    "В этом направлении они будут идти до совершенного абсурда. Они запретят утро, вечер. Запретят птицам летать. Комментировать это будет совершено бесполезно, пока они в этой части не обессилят, или пока общество позволяет им это делать. Это будет недолго, и скоро это закончится", — резюмировал Константинов.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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