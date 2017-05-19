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    Фотоленты

    У Администрации президента студенты требовали отменить запрет "ВКонтакте"

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (612)

    12110
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    hromadske.ua
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    hromadske.ua
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    hromadske.ua
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    informator.news
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    informator.news
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    informator.news
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    informator.news
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    informator.news
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    informator.news

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    В пятницу, 19 мая,  в Киеве под Администрацией президента студенты собрались на митинг против указа Петра Порошенко о блокировании социальных сетей.

    Протестовали более 300 студентов разного возраста. Периодически они скандировали "Запрещать запрещено!", "Слава свободной диванной армии" и другое. По словам участников, они общаются через соцсеть "Вконтакте" с участниками АТО, а запрет является первым шагом к цензуре.

    Читайте также: Запрет на соцсети РФ в Украине: протесты, петиции, иски

    Студенты также напомнили и о блокировании программы 1С, по мнению молодежи все отчеты теперь придется писать от руки, как 30 лет назад.

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