У Администрации президента студенты требовали отменить запрет "ВКонтакте"

В пятницу, 19 мая, в Киеве под Администрацией президента студенты собрались на митинг против указа Петра Порошенко о блокировании социальных сетей.

Протестовали более 300 студентов разного возраста. Периодически они скандировали "Запрещать запрещено!", "Слава свободной диванной армии" и другое. По словам участников, они общаются через соцсеть "Вконтакте" с участниками АТО, а запрет является первым шагом к цензуре.

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Студенты также напомнили и о блокировании программы 1С, по мнению молодежи все отчеты теперь придется писать от руки, как 30 лет назад.