Петиции против запрета российских соцсетей собрали 52 тыс голосов

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. На сайте петиций президента Украины зарегистрировано 59 электронных обращений об отмене решения о запрете российских социальных сетей и ресурсов, число подписей в которых составляет 51 919.

Читайте также: Антирелигиозные законы: священная война

Такие данные можно увидеть на сайте Администрации президента Украины в разделе петиций.

Больше всего подписей пользователей получила петиция, зарегистрированная 16 мая, касающаяся отмены запрета именно социальной сети "Вконтакте". В настоящее время она получила 17886 голосов из 25 тысяч необходимых.

"Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря этой платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов", — говорится в тексте петиции.

Также автор петиции заметил, что следить за распространением пропаганды на этом сайте — это обязанность СБУ.

"Данное решение администрации президента несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте — это обязанность СБУ или киберподразделения (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), почему неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должно сказываться на обычных людях?!" — говорится в тексте петиции, автором которой выступил Анатолий Ткаченко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.