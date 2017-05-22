Соцсети обсуждают: визы с Россией – адекват и реальность

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Визовый режим с Россией? Об этом говорят давно… Однако на этой неделе вероятность таких событий крайне высока, пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники во фракциях БПП и "Народный фронт". Согласно полученной информации, в течение ближайших дней Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией. Поговаривают, что к рассмотрению данного вопроса депутаты приступят только после того, как получат гарантии результативности такого голосования.

В украинском сегменте соцсетей возможный визовый режим с Россией уже спровоцировал небывалый ажиотаж и стал причиной для многочисленных комментариев: "Попытка введения на следующей неделе визового режима с Россией выглядит очень логичной в контексте открытия безвиза с ЕС…"; "Так это же хорошо. Миллиона 2 народу вернется домой, а тут куча работы, высокие зарплаты. Будут благодарные избиратели к осени". "Интересно, что они следующим придумают. Нельзя же бесконечно повышать градус идиотизма…", — пишут в сетях и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook