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    "Инструмент давления на неугодные каналы". Соцсети о языковах квотах на ТВ

    Тема:

    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (118)

    (обновлено: )39420
    Украинский парламент поддержал нашумевший закон о введении квот на ТВ: Рада обязала телеканалы транслировать 75% эфира на украинском языке. Как отреагировали на это украинцы и что пишут они о новом законе в соцсетях?
    Пульты от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Отныне русского языка в украинском телеэфире станет меньше. Во вторник, 23 мая, Верховная Рада установила языковые квоты на ТВ: 75% эфира – исключительно на украинском.

    Однако мгновенной украинизации отечественного телеэфира не следует ждать буквально "на днях": документ еще должен подписать президент, а сам закон вступит в силу только через месяц со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

    В украинском сегменте соцсетей новый закон о квотах вызвал немало споров: "Как правило, языковый вопрос является предвестником выборов. К сожалению, он не консолидирует общество, а скорее наоборот, разделяет. Это именно то, к чему стремятся политики"; "Закон о квотах на тв в наших реалиях —это не так защита языка, как инструмент давления на неугодные и оппозиционные телеканалы".

    "Если депутаты от БПП и НФ говорят на русском в эфире, это попадает в 75% квоты?" — интересуются в сетях и таким…

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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