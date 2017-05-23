"Инструмент давления на неугодные каналы". Соцсети о языковах квотах на ТВ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Отныне русского языка в украинском телеэфире станет меньше. Во вторник, 23 мая, Верховная Рада установила языковые квоты на ТВ: 75% эфира – исключительно на украинском.

Однако мгновенной украинизации отечественного телеэфира не следует ждать буквально "на днях": документ еще должен подписать президент, а сам закон вступит в силу только через месяц со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

В украинском сегменте соцсетей новый закон о квотах вызвал немало споров: "Как правило, языковый вопрос является предвестником выборов. К сожалению, он не консолидирует общество, а скорее наоборот, разделяет. Это именно то, к чему стремятся политики"; "Закон о квотах на тв в наших реалиях —это не так защита языка, как инструмент давления на неугодные и оппозиционные телеканалы".

"Если депутаты от БПП и НФ говорят на русском в эфире, это попадает в 75% квоты?" — интересуются в сетях и таким…

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook