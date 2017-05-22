Фракция БПП подержит закон об украинских квотах на ТВ

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" приняла решение поддержать законопроект о введении языковых квот на телевидении, заявил заместитель главы фракции Алексей Гончаренко.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что на пленарной неделе (23-26 мая) парламент может рассмотреть законопроект о введении языковых квот на телевидении. В первом чтении законопроект был принят 16 марта.

"Фракция приняла решение поддержать этот законопроект. Мое личное мнение иное. Но большинство фракции проголосовало именно так", — сказал Гончаренко.

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При этом, по его словам, народные депутаты еще не видели таблицу поправок ко второму чтению.

Согласно повестке дня работы парламента, во вторник народные депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона №5313 о внесении изменений в некоторые законы относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации.

Принятая в первом чтении редакция законопроекта предусматривает, что украиноязычный контент на ТВ должен составлять 75%. В общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной или региональной категории вещания передачи и фильмы на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом промежутке времени между 7.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00.

Для телерадиоорганизаций местной категории вещания предполагается 50% передач и фильмов на государственном языке в тех же промежутках времени.

В Нацсовете по теле, — и радиовещанию заявляли, что закон о квотах не повлияет на контент зарубежных каналов.