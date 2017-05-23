Скорик: Квоты окончательно добьют украинское ТВ

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который устанавливает обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема.

Соответствующий проект закона №5313 о внесении изменений в некоторые законы о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации поддержали во вторник 269 народных депутатов.

По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Николая Скорика, принятый законопроект противоречит здравому смыслу.

"Утвержденные Верховной Радой языковые квоты на телевидении — ни что иное, как прямое нарушение конституционных прав украинских граждан. Не говоря уже о том, что принятая законодательная инициатива напрямую нарушает европейскую языковую хартию. Что ж, действующая власть провела очередную попытку отвлечь общество от реальных проблем, а заодно и сплотить радикальный электорат с помощью псевдо-патриотических шагов", - отметил он.

По словам Скорика, люди легко найдут альтернативу в интернете, а для ТВ настанут непростые времена.

"Принятие такой инициативы однозначно скажется на качестве продукта на украинском телевидении, он только ухудшится. На отечественном ТВ и так хватало проблем, а сейчас их станет на порядок больше. Думаю, что закон о языковых квотах окончательно добьет наше телевидение. Люди попросту будут искать альтернативу в интернете, тем более, что сейчас это не является какой-то проблемой", — заявил депутат.

Политик уверен, что власть не случайно стала "закручивать гайки".

"На прошлой неделе людям заблокировали социальные сети, на этой — телевидение. Власть банально боится своего народа. Увидев на День Победы уровень недовольства граждан и встретившись лицом к лицу с протестными настроениями в обществе, власть начала репрессии в отношении тех, кто позволил себе отмечать 9 мая. Сейчас будет делаться все для того, чтобы никто даже не пытался высунуться и заявить о своей позиции", — подытожил Скорик.