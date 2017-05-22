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    Общество

    Дети руководителей Украины продолжают посещать российские соцсети

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (639)

    (обновлено: )9420
    "Вконтакте" были замечены одна из дочерей Петра Порошенко, сыновья генпрокурора Юрия Луценко, а также дети спикера Андрея Парубия и главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
    Вконтакте
    REUTERS Valentyn Ogirenko/Illustration

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Дети высокопоставленных лиц Украины продолжают заходить на страницы российских запрещенных соцсетей, сообщает "Страна", публикуя доказательства.

    Так, старший сын Юрия Луценко сегодня ночью посещал запрещенный в Украине ресурс — "Вконтакте". 

    Страничка Александра Луценко в vk.com

    Также Виталий Луценко, младший сын генпрокурора заходил на сайт "ВКонтакте" в понедельник. 

    Одна из дочек-двойняшек — Евгения Порошенко продолжает посещать "ВКонтакте" — она зарегистрирована под девичьей фамилией мамы — Переведенцева.

    Страничка Жени Порошенко "Вкотнакте"

    Дочь вице-премьера по гуманитарным вопросам и министра культуры Украины София Кириленко, а также Анастасия и Ярослав Розенко, дети вице-премьер-министра тоже продолжают посещать соцсеть "ВКонтакте".

    Анастасия Розенко "ВКонтакте"

    Также не придерживаются запрета дети спикера Андрея Парубия, главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а также Ольга Кононенко, дочь народного депутата от БПП. 

    Президент Украины Петр Порошенко ранее ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.

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