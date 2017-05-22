Порошенко таки "дожмет" визовый режим с РФ - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

На будущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники во фракциях "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт".

Как стало известно, фракции должны были провести сверку голосов, чтобы понять, насколько реально провести результативное голосование за введение виз с РФ. В случае, если бы голосов хватало, на следующей неделе вопрос должен был бы быть вынесен на голосование в сессионный зал. По данным источников, результаты сверки пока не известны. При этом источники издания утверждают, что вероятность голосования на будущей неделе за визовый режим с Россией остается высокой.

По мнению политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, тема введения визового режима с РФ сейчас курсируется в СМИ неслучайно.

"Власть действительно проводила сверку голосов в Верховной Раде за принятие этого решения. И судя по тому что сейчас началась масштабная кампания промывки мозгов, голосов немного не хватало. У Банковой не было уверенности, что это получит гарантированную поддержку. Ведь выносить вопрос в зал, чтобы потом его провалить, — значит, получить серьезные политические потери. Так или иначе цель заявлена, и, судя по всему, президент Петр Порошенко намерен эту цель дожимать. И я склоняюсь, что он ее "дожмет". Думаю, что это случится не на этой пленарной неделе, а несколько попозже", — говорит эксперт.

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Политолог уверен, что на сегодняшний день Порошенко делает все для того, чтобы обострить отношения с Российской Федерацией.

"Задача — спровоцировать ответную реакцию. Украинский президент не очень хочет выполнять Минские соглашения, и не будет их выполнять. Но для этого надо создать максимально конфликтную ситуацию. С другой стороны, все это отлично ложится в логику власти по поддержанию в обществе перманентного конфликта. Ясно, что эта инициатива больно ударит по миллионам украинцев, которые сегодня зарабатывают деньги в РФ", - резюмировал Золотарев.