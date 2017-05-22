Начинай сначала. В ВР обсуждают визовый режим с РФ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

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Украинские депутаты вновь занялись визовым режимом с Россией. Инициатива опять принадлежит "Народному фронту".

Как рассказал нардеп "Народного фронта" Андрей Тетерук в эфире "112 Украина", в парламенте оценивают возможное количество голосов за введение визового режима с РФ.

По его словам, также проводится разъяснительная работа.

"На мой взгляд, сразу после получения Украиной безвиза, следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте, это введение визового режима с РФ… И для этого делается все возможное, и правильно вы заметили, что сейчас подводятся итоги и количество голосов народных депутатов, которые готовы за это голосовать, проводится разъяснительная работа и мы должны осуществить этот ответственный шаг и ввести визовый режим с РФ", — сказал он.

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Впрочем, шансы, что депутаты проголосуют за визовый режим, вызывают сомнения.

Как пишут "Вести", союзников у "Народного фронта" немного. На вопрос о готовности поддержать постановление замглавы БПП Алексей Гончаренко ответил негативно.

"В прошлый раз часть фракции была против — так будет и сейчас. Я лично выступлю против — в силу связей с РФ нужно серьезно обдумывать такие решения", — сказал он.

Лишь частично могут поддержать идею в "Радикальной партии", а в "Батькивщине" ситуация и вовсе не ясна.

"Мы пока даже не обсуждали вопрос, сформируем позицию, когда он появится в повестке", — сказал "Вестям" депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин.

В группах "Воля народа" и "Видродження" выступают против.

Уже не впервой

За последние три года в Раде уже не раз по инициативе "Народного фронта" поднимали вопрос введения визового режима с Россией.

Перед этим в апреле 2017 года лидер фракции НФ Максим Бурбак требовал в Раде вернуться к вопросу визового режима с Россией на фоне продвижения безвиза с ЕС.

Впервые о визовом режиме с РФ заговорили еще в марте 2014 года – нынешний спикер ВР Андрей Парубий, тогда исполнявший обязанности секретаря СНБО, дал поручение МИД разработать механизм введения виз с Россией. Однако уже через сутки в Кабмине такую идею назвали "недальновидной" и вспомнили об украинцах, которые регулярно ездят в РФ на заработки.

Примечательно, что тогда против этой инициативы резко выступил тогдашний премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Тут нужно семь раз отмерять и один отрезать", – заявлял политик, назвав принятие такого решения "несвоевременным".

Новый виток разговоров о визовом режиме с РФ произошел в 2016 году. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В ответ спикер Рады Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ.

В феврале 2016 года он внес в Раду проект постановления №4030 о денонсации соглашения между правительствами Украины и России о безвизовых поездках граждан. Скандальное постановление даже появилось в повестке дня ВР, но до дела так и не дошло – парламентарии так и не успели его рассмотреть до конца рабочего дня.

По слухам, депутаты тогда решили отложить рассмотрение вопроса в связи с нежеланием "Блока Петра Порошенко" поддерживать скандальный документ. Как рассказывали нардепы от этой фракции в кулуарах ВР, окончательное решение по визам должно быть взвешенным и требует дополнительных консультаций на уровне МИД.

Соратники президента также не исключали, что такой шаг может вызвать обострение на линии соприкосновения в Донбассе.

Глава МИД Украины Павел Климкин в августе 2016 года заявлял, что "этот вопрос имеет несколько аспектов".

"Во-первых, политический. Конечно, мы должны четко контролировать въезд с территории России в Украину. И мы это сделали — сейчас въезд осуществляется только по загранпаспортам и только через международные и межгосударственные пункты пропуска. Если мы введем визовый режим, позволит ли нам это более эффективно фильтровать агентов ФСБ и других российских спецслужб, которые будут работать с целью нашей дестабилизации? Однозначного ответа я тут не вижу", — говорил глава внешнеполитического ведомства.

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Чего ждать украинцам

Необходимость отмены безвиза законодатели объясняют "военной оккупацией и аннексией Крыма, оккупацией части Луганской и Донецкой областей, участием российских наемников и военнослужащих в террористических группировках на востоке Украины — ДНР и ЛНР".

В целом введение визового режима необходимо, по их мнению, для обеспечения национальной безопасности и защиты национальных интересов и территориальной целостности Украины.

В любом случае Рада может только рекомендовать Кабмину ввести визы, окончательное решение за МИДом и президентом.

В целом введение визового режима с Россией будет означать, что украинские граждане больше не смогут пересекать украино-российскую границу по внутреннему или заграничному паспорту и находиться на территории России больше чем 90 дней, как это разрешено сейчас.

Аналогичная процедура будет отменена и для российских граждан, желающих въехать на территорию Украины. Если визовый режим с Россией будет введен, в дальнейшем правительства Украины и России должны одобрить порядок получения виз каждой стороной, поэтому пока рано говорить, какая именно процедура будет внедрена. Для миллионов украинцев, работающих в России, реализация инициативы станет большим ударом.

По материалам из открытых источников интернет