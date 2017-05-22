Голосование за визы с РФ. На кону стоит имидж Парубия – Разумков

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

На текущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией. Об этом журналистам рассказали источники во фракциях БПП и "Народного фронта". На прошлой неделе нардепы из коалиции должны были провести сверку голосов, чтобы понять, хватит ли сил на эту инициативу.

Готовы ли украинские пограничники к возможному введению визового режима с Россией, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы спикер Госпогранслужбы Олег Слободян:

(публикуется на языке оригинала)

"Державна прикордонна служба завжди діє в межах закону і в межах визначених повноважень. Якщо таке рішення буде на відповідному рівні прийнято, звичайно ми будемо його виконувати. Що стосується змін в порядку чи в алгоритмі роботи, то він фактично не зміниться ніяк. Єдине, що додатково прикордонникам потрібно буде дивитися і перевіряти наявність візи. От, власне кажучи, і все. Тому що на даний момент, як ви знаєте, громадяни РФ вже їздять до України по закордонних паспортах, тому фактично потрібно буде лише додатково ідентифікувати наявність у людини візи.

За підсумками 2016 року ми бачили невелике зростання кількості осіб, які перетинають кордон з РФ. Приріст становив десь 5%, це в загальній кількості всіх громадян і України, і Росії, і інших країн, які перетинають кордон з Україною і Росією, і навпаки.

Ви знаєте, що ми маємо тимчасово неконтрольовану ділянку кордону, це Донецька область і частина Луганської області, там у нас тимчасово закриті 18 пунктів пропуску, це ті, які розміщені саме на цій ділянці 400 кілометрів. Що стосується іншої ділянки, це частина Луганської, Харківська, Сумська і Чернігівська області, то тут є достатньо пунктів пропуску, для того щоб забезпечувати належний трафік між Україною та Росією", — повідомив Слободян.

Политический аспект вопроса о введении визового режима с РФ в эфире Голоса Столицы прокомментировал также директор украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Есть ли потенциал голосов за этот вопрос у коалиции? Проголосуют ли?

– Во-первых, это уже не первый раз, когда этот вопрос поднимается и пытаются его вывести на повестку дня. Но прошлые разы не получалось набрать необходимое количество голосов в стенах Рады. Думаю, и в этот раз не получится.

По крайней мере, исходя из тех расстановок сил и по крайней мере основываясь на тех официальных заявлениях, которые сегодня есть от фракций, о том кто будет, а кто не будет поддерживать возможно этот закон. Я думаю, что пока это бесперспективно.

А в принципе поставят на голосование на этой неделе вопрос?

– Я думаю, что нет. Потому что, к сожалению, у нас как-то последнее время происходит, что в зал ВР не выносятся законопроекты. Мы, допустим, можем с вами вспомнить попытку принять закон по так называемому санкционному списку, который провалился, плюс ряд других законопроектов, которые не нашли поддержки в стенах ВРУ.

И я думаю, что это будет достаточно болезненным ударом по одной из фракций, которая является сегодня костяком коалиции. Если они его внесут, я имею в виду закон о визовом режиме с РФ, внесут в зал ВРУ и провалят, это будет в том числе личным ударом по имиджу главы ВРУ.

Смоделируем ситуацию: за введение визового режима проголосовали. Это может стать причиной для протестов со стороны некоторых политических групп и игры на эмоциях граждан?

– Я думаю, что нет. Если теоретически мы рассуждаем сугубо теоретически, этот законопроект будет принят, то ни одна из политических сил, наверное за исключением "Оппозиционного блока", выступать открыто против этого закона не будет, потому что будет развернута против неё определенная информационная кампания, и пострадает в первую очередь её имидж, если мы говорим о любых партиях кроме "Оппозиционного блока" в стенах ВРУ.

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Но я думаю, что и поддерживать, еще раз повторюсь, этот закон многие из представителей так называемой коалиции не будут.

А если, например, провалят голосование? Власть продолжит этот вопрос продвигать дальше или бросит эти попытки?

– С точки зрения пиара будет очень глупо, если этот вопрос внесут в зал и провалят. Но еще более глупым будет ситуация, если его провалят и будут снова разворачивать эту тему, еще раз потом внесут в зал ВРУ и провалят. Это будет показателем того, что нет целостности и понимания внутри самой коалиции.

Но как показывает практика, к сожалению, не всегда логика побеждает в стенах нашей ВРУ.

Ранее юрист, эксперт в сфере международного права Евгений Огарков в эфире "ГС" рассказал о перспективах введения визового режима с Россией и возможных последствиях такого решения.