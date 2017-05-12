наверх
12.05.201714:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.09
  • USD26.43- 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко сделал неправдивое заявление по отмене виз в некоторые страны - СМИ

    Тема:

    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (388)

    (обновлено: )38850
    В МИД Украины отметили, что начало работы безвизового режима не предполагает отмены виз в неевропейские государства, это станет возможным лишь в случае успешных переговоров Украины с данными государствами о взаимной отмене виз.
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу 1+1 сообщил об отмене визового режима для граждан Украины при поездках в десятки стран Азии и Латинской Америки.

    Это интервью главы государства опубликовано на сайте телеканала 1+1.

    Глава государства отметил, что одновременно со вступлением в действие безвиза с ЕС визовые требования снимут также государства за пределами европейского континента.

    "Более 35 стран Латинской Америки, Азии, которые связаны соглашениями с Евросоюзом о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять украинцам право на путешествия в (соответствующие страны) Латинской Америки и Азии", — заявил он.

    Эта информация не соответствует действительности, сообщает Европейская Правда.

    Соглашение об отмене визового режима, по которому ЕС согласовал взаимную отмену виз с рядом стран за пределами европейского континента, не предусматривает автоматической отмены ими виз для третьих государств, в том числе Украины.

    МИД в ответ на журналистский запрос издания "Новинарня" дал официальное разъяснение о том, что начало работы безвизового режима не предполагает отмены виз в неевропейские государства, это станет возможным лишь в случае успешных переговоров Украины с данными государствами о взаимной отмене виз. 

    Скриншот
    Ответ МИД Украины на журналистский запрос

    Также Порошенко в интервью заявил, что с началом действия безвиза открываются "четыре свободы" в отношениях с ЕС, что также неправда, поскольку по общепринятой терминологии "четвертой свободой" называют движение рабочей силы; переговоры о его открытии между Украиной и ЕС даже не ведутся.

    Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

    Читайте также — Корнейчук: Трамп через Климкина передал жирный намек Порошенко

    Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Участники Евровидения от Сан-Марино дуэт Валентины Монетти и Джимми Уилсона
    Евровидение-2017. В ожидании финала
    Михаил Погребинский
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Дмитрий Разумков
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев