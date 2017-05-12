Порошенко сделал неправдивое заявление по отмене виз в некоторые страны - СМИ

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу 1+1 сообщил об отмене визового режима для граждан Украины при поездках в десятки стран Азии и Латинской Америки.

Это интервью главы государства опубликовано на сайте телеканала 1+1.

Глава государства отметил, что одновременно со вступлением в действие безвиза с ЕС визовые требования снимут также государства за пределами европейского континента.

"Более 35 стран Латинской Америки, Азии, которые связаны соглашениями с Евросоюзом о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять украинцам право на путешествия в (соответствующие страны) Латинской Америки и Азии", — заявил он.

Эта информация не соответствует действительности, сообщает Европейская Правда.

Соглашение об отмене визового режима, по которому ЕС согласовал взаимную отмену виз с рядом стран за пределами европейского континента, не предусматривает автоматической отмены ими виз для третьих государств, в том числе Украины.

МИД в ответ на журналистский запрос издания "Новинарня" дал официальное разъяснение о том, что начало работы безвизового режима не предполагает отмены виз в неевропейские государства, это станет возможным лишь в случае успешных переговоров Украины с данными государствами о взаимной отмене виз.

Скриншот Ответ МИД Украины на журналистский запрос

Также Порошенко в интервью заявил, что с началом действия безвиза открываются "четыре свободы" в отношениях с ЕС, что также неправда, поскольку по общепринятой терминологии "четвертой свободой" называют движение рабочей силы; переговоры о его открытии между Украиной и ЕС даже не ведутся.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

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Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.