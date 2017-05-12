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    Глава Европарламента подпишет решение по безвизу с Украиной 17 мая

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    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (386)

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    Антонио Таяни подпишет документ в среду в присутствии президента Украины. Подпись под решением ЕС поставит также премьер председательствующей в сообществе Мальты Джозеф Мускат.
    Новый глава Европарламента Антонио Таяни
    FREDERICK FLORIN / AFP

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Решение Евросоюза об отмене визового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны ЕС будет подписано главой Европарламента Антонио Таяни 17 мая.

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    Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.

    "Председатель Европарламента подпишет документ в среду в присутствии президента Украины", — сказала РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы ЕП. Подпись под решением ЕС поставит также премьер председательствующей в сообществе Мальты Джозеф Мускат.

    После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня.

    При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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