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    ЕС оставил за собой право приостановить безвиз с Украиной

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    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (369)

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    Пресс-служба Совета Европейского союза напоминает, что недавно принятый ЕС доработанный механизм приостановки действия безвизового режима дает союзу возможность приостановить данную либерализацию.
    Флаги Украины и Евросоюза
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Евросоюз оставляет за собой право приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией или с безопасностью, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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    Решением профильных министров ЕС данный институт утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.

    "Кроме того, недавно принятый ЕС доработанный механизм приостановки действия безвизового режима дает союзу возможность приостановить данную либерализацию, если с Украиной возникнут серьезные вопросы с миграцией или безопасностью", — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

    Президент Петр Порошенко сообщил, что 17 мая в Страсбурге торжественно будет подписан соответствующий законодательный акт.

    Теперь решение об отмене виз для украинцев еще должны подписать президент Европарламента (ЕП) и представитель председательствующей в ЕС страны — Мальты. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС, и лишь спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

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    Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.

    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

    Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

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