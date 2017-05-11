Совет ЕС одобрил безвиз для украинцев

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Совет Евросоюза по иностранным делам в четверг, 11 мая, утвердил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны, сообщает президент Петр Порошенко на странице в Facebook.

По его словам, 17 мая в Страсбурге торжественно будет подписан соответствующий законодательный акт.

"Это, наверное, будет один из наиболее важных моих визитов за три года на должности президента", — говорится в обращении Порошенко.

Соответствующая информация также появилась в микроблоге Совета ЕС в Twitter.

​Теперь решение об отмене виз для украинцев еще должны подписать президент Европарламента (ЕП) и представитель председательствующей в ЕС страны — Мальты. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС, и лишь спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.

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Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Вместе с тем, в марте вступил в силу механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов.