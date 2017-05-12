Бортник: Безвиз – хорошо, но власти не должны забывать о других обещаниях

РИА Новости Украина

Совет ЕС утвердил в четверг решение о предоставлении Украине безвизового режима. Теперь это решение, как ожидается, подпишут 15 мая председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

"Безусловно, это позитивное решение для развития социальных, культурных, бизнес-связей с Европейским союзом. Но в то же время это не безвизовый режим, это упрощенный визовый режим. Очень важно, чтобы сейчас этот упрошенный визовый режим, которого Украина достигла, не стал для власти маскировкой настоящих целей, которые ставит перед властью общество: членство в Евросоюзе, демократическое правовое государство, высокий уровень жизни", — сказал Бортник РИА Новости.

По его словам, чтобы попасть в Евросоюз, гражданам Украины нужно будет на границе предъявлять большой пакет документов. Эксперт выразил уверенность, что будут случаи, когда украинцам будут отказывать во въезде в ЕС.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.

Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением.

Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников. Вместе с тем, в марте вступил в силу механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.