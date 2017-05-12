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    Украина получит безвиз с 35 странами Азии и Латинской Америки - Порошенко

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    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (379)

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    Президент подчеркнул, что между ЕС и рядом странам азиатских и латиноамериканских стран есть соглашение о безвизовом режиме. Соответственно, эти государства автоматически будут предоставлять право украинцам путешествовать без виз.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Безвизовый режим с Евросоюзом открывает украинцам возможность путешествовать в более 35 стран Азии и Латинской Америки, заявил президент Петр Порошенко.

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    Глава государства в интервью телеканалу "1+1" отметил, что между ЕС и этими странами также есть соглашение о безвизовом режиме. Соответственно, эти государства автоматически будут предоставлять право украинцам путешествовать без виз.

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    Порошенко также напомнил, что граждане Украины получат право на безвиз с Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном. Эти страны не входят в Евросоюз, но являются частью Шенгенской зоны. 

    Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

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    Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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