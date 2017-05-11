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    Европе не следует бояться наплыва украинцев из-за безвиза - посол Франции

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    (обновлено: )20010
    По мнению посла Франции Изабель Дюмон, беспокоится о наплыве украинцам в Европу после предоставления безвизового режима как стоит украинским властям.
    Посол Франции в Украине Изабель Дюмон голосует на выборах президента
    Isabelle Dumont / Twitter

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Европу не пугает перспектива массового наплыва украинцев в связи с предстоящим предоставлением Украине безвизового режима, заявила посол Франции Изабель Дюмон.

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    На вопрос журналистов в Киеве, не пугает ли Европу перспектива возможного массового наплыва украинцев в дальнейшем, она ответила: "Это, знаете, не нам пугаться, а украинским властям".

    "Я знаю, что они смотрят на это серьезно, потому что если Украина потеряет свою рабочую силу, то это проблема, в первую очередь, для Украины", — заявила посол.

    По ее мнению, "для Украины это было бы действительно проблематично", поскольку страна каждый год и так "теряет" многих людей. "Нужно найти выход из этого. А выход – это реформы. Это менять страну, чтобы люди захотели здесь оставаться", — приводит слова Дюмон УНИАН.

    Как отметила посол, Франция на разных этапах поддерживала предоставление Украине безвизового режима с ЕС и приветствует сегодняшнее решение Совета ЕС по этому вопросу. "Мы, конечно, очень рады. Мы давно ждали 11 мая, и сейчас уже приближаемся к концу. В принципе это значит, что уже 11 июня визы для короткого срока (пребывания в ЕС) на три месяца будут не нужны для украинцев с биометрическим паспортом", — сказала Дюмон.

    Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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