наверх
11.05.201720:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79- 0.27
  • USD26.46- 0.05
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Безвиз есть, а денег нет! Ну и на кой он нужен?

    Тема:

    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (373)

    (обновлено: )809111
    Свершилось! Совет ЕС одобрил безвиз для украинцев. Однако былой радости эта новость в украинском сегменте соцсетей уже не вызывает. Появились новые, более прагматичные эмоции. Что же думают по этому поводу сами украинцы, и что пишут в сетях?
    Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
    Фото из Twitter Петра Порошенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Ожидания были долгими но… сегодня, 11 мая, Совет Евросоюза по иностранным делам все же утвердил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны. Это была последняя европейская инстанция, решающая, предоставить Киеву безвиз, или нет. По словам президента Петра Порошенко 17 мая в Страсбурге соответствующее соглашение между Украиной и ЕС торжественно подпишут. И, примерно через месяц, с 11 июня, украинцы смогут ездить в страны Евросоюза без виз.

    В украинском сегменте соцсетей по этому поводу уже  стартовал традиционный ажиотаж и появилось немыслимое количество комментариев, хоть не всегда и положительного содержания: "В 2013 у украинцев были деньги на поездки — не было виз. В 2017 нет денег — отменили визы. Походу, здесь какой-то хитрый план, как при любых раскладах не пустить нас в Европу". "Думаю, вслед за репрессивными тарифами, у нас непременно введут закон про обязательное пользование безвизом для всех украинцев под угрозой ареста. Иначе как обоснуешь этот глупый пшик, с которого они все сегодня так прутся?" — интересуются в сетях и таким. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев
    Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Михаил Погребинский
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Евровидение-2017. Представитель Болгарии Кристиан Костов
    Евровидение-2017. Второй полуфинал