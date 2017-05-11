Безвиз есть, а денег нет! Ну и на кой он нужен?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ожидания были долгими но… сегодня, 11 мая, Совет Евросоюза по иностранным делам все же утвердил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны. Это была последняя европейская инстанция, решающая, предоставить Киеву безвиз, или нет. По словам президента Петра Порошенко 17 мая в Страсбурге соответствующее соглашение между Украиной и ЕС торжественно подпишут. И, примерно через месяц, с 11 июня, украинцы смогут ездить в страны Евросоюза без виз.

В украинском сегменте соцсетей по этому поводу уже стартовал традиционный ажиотаж и появилось немыслимое количество комментариев, хоть не всегда и положительного содержания: "В 2013 у украинцев были деньги на поездки — не было виз. В 2017 нет денег — отменили визы. Походу, здесь какой-то хитрый план, как при любых раскладах не пустить нас в Европу". "Думаю, вслед за репрессивными тарифами, у нас непременно введут закон про обязательное пользование безвизом для всех украинцев под угрозой ареста. Иначе как обоснуешь этот глупый пшик, с которого они все сегодня так прутся?" — интересуются в сетях и таким.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook