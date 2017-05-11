Вот увидите, ЕС будет жестко мониторить украинский безвиз - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Совет Европейского союза сегодня окончательно утвердил безвизовый режим для украинцев. Последний шаг — подписание документов, которое состоится 17 мая.

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман назвали решение ЕС историческим для нашего государства.

Какие еще технические моменты остались для того, чтобы безвиз для украинцев заработал, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил председатель наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які ще процедури лишилося пройти для того, щоб українці могли їздити без віз до країн ЄС?

— У Страсбурзі 17 травня буде підписаний вже кінцевий законодавчий акт… Його підпише президент України, і після цього це рішення опублікують в офіційному журналі ЄС. Це означає, що через 20 днів після цього рішення вступить в законну силу, буде доведене до всіх відповідних органів —ф митних, прикордонних. І після цього, приблизно 11-12 червня, 34 європейських країни де-факто увімкнуть зелене світло.

Є якісь чинники, які можуть стати на заваді цьому?

— Я це питання неодноразово задавав дуже багатьом людям — і в МЗС, і в АП, які відповідають за міжнародні зв'язки. Вони кажуть, що теоретично це вже остання така стадія, і це завершальний акт, який має привести все-таки Україну до безвізового режиму. Я також хочу сказати, що звичайно, є певне побоювання, оскільки в ЄС запроваджений механізм відкликання безвізу. І тут дуже важливо, щоб українці, які будуть їхати до ЄС, не порушували ті домовленості, які дає безвізовий режим. Тобто де-факто ми говоримо тільки про туристичні поїздки в основному. Мова не йде про візи для надання роботи. Насправді ЄС буде дуже жорстко моніторити, наскільки українці правильно використовують це рішення безвізового режиму. І є, звичайно, загрози, що через рік-два після проведення такого моніторингу, можуть бути певні питання у ЄС, чи слід продовжувати безвізовий режим, чи можна його призупиняти, чи ще якісь речі. Тобто там буде багато теж чинників, але в першу чергу все залежить від розуміння українцями саме цього рішення.

На скільки днів українці зможуть їздити в країни-члени ЄС? Які документи треба обов'язково мати з собою?

— Де-факто дуже багато кажуть про те, що треба буде брати з собою на кордон ті самі документи, які несуть у посольства. Це і правда, і не зовсім правда. Оскільки, звичайно, прикордонник, який буде перевіряти документи у українців, має бути впевнений, по-перше, це буде короткотермінова поїздка, тобто це не буде поїздка більше півроку перебування на території ЄС. По-друге, що українець має відповідні кошти для того, щоб себе забезпечити, своє перебування, або має запрошення від сторони, яка йому може забезпечити це перебування. Так само можуть попросити, наприклад, зворотній квиток чи бронь з готелю. Мету поїздки бажано б знати. Тому що, уявіть собі, що в Україну почали приїжджати люди, які не можуть пояснити, чому вони сюди їдуть, без відповідних грошей, і без відповідних аргументів, чому їм сюди потрібно. Звичайно, що і наші прикордонники так само вимагатимуть ці документи. Тому тут все дуже правильно, і все прогнозовано.

До яких країн Європи українцям, можливо, знадобиться отримувати візи?

— По-перше, це країни Шенгенської зони відкривають кордони, по-друге, знову ж таки, є певні винятки, наприклад, Ірландія зараз поки що не входить в перелік таких країн, зважаючи на те, що між Північною Ірландією і частиною Великобританії немає кордону. І тому тут поки що Ірландія, Великобританія, яка не є, до речі, в Шенгенській зоні, для цих країн 100% потрібно буде мати візу. І ще кілька країн, чотири шенгенські держави за межами союзу: це Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн — оці чотири країни ще не відкрили для України свої кордони. Тобто для цих країн треба буде отримувати відповідно візи.

До прикладу, у Франції або Нідерландів є заморські території, ці країни є протекторатами, туди теж можна буде поїхати без візи?

— По-перше, до Шенгенської зони не входять, наприклад, такі країни, як Болгарія, Румунія, Хорватія, Кіпр, але після цього рішення до них так само можна буде їхати без віз.

Зараз люди роблять масово біометричні закордонні паспорти. Що робити тим, у кого є старий закордонний паспорт і віза. Для них діють старі правила?

— Віза насправді діє до закінчення свого терміну, тобто люди з візою можуть і далі подорожувати за візою. При цьому, знову ж таки, на кордоні можуть запитати і підтвердження проживання, і зворотній квиток, і скільки ви коштів маєте для того, щоб перебувати на території тієї чи іншої країни.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Марьяна Кузьо в эфире "ГС" заявила, что гражданскому обществу необходимо удержать давление и темп тех реформ, которые начались в стране в рамках визовой либерализации.