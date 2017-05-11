А где товарищ Климкин? Итоги "вашингтонских встреч" для Украины

Андрей Лубенский, Евгений Стримов, РИА Новости Украина

США и РФ продолжают поиски геополитических компромиссов и приемлемых решений. 10 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Вашингтоне переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном, а также встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Уже после Лаврова встречу с Трампом провел находящийся с рабочим визитом в США глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

После общения с первыми лицами США Лавров сообщил, что обсуждали, прежде всего, взаимодействие России и США на международной арене, подробно говорили о ситуации в Сирии, также упоминалось выполнение Минских соглашений.

Павел Климкин, в свою очередь, написал в Twitter, что "лидеры США и свободного мира поддерживают свободную Украину".

В мире станет спокойнее

Встречи Лаврова с Трампом и Тиллерсоном позволяют надеяться на снятие очень острой атмосферы противостояния, которая сегодня сложилась в мире, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Никаких решений не принято, но сам факт встречи, я считаю, важен. И он может иметь далеко идущие последствия", — отметил эксперт.

Говоря об "украинском вопросе", Погребинский подчеркнул, что не было "какого-то серьезного обсуждения: по-моему, нет содержательной готовности искать компромисс". По его мнению, сейчас есть только договоренность о том, что будут разговаривать, будут искать этот компромисс, но не более того.

Что касается встречи американского президента с главой украинского МИД, политолог считает, что провели ее "как-то демонстративно".

"То есть (Трамп) мог бы встретиться сначала с Климкиным и это была бы демонстрация того, что Соединенные Штаты остаются в той же логике. А так, это была явная демонстрация того, что важная встреча — сначала, а этот — в коридоре подождет. Так мне кажется", — подытожил эксперт.

День прорыва и сигнал для Порошенко РИА Новости Украина Евгений Котенко Волошин: Вашингтон разочаровался в Порошенко

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что 10 мая можно назвать прорывом в отношениях США и России: "Особенно — в контексте совместной позиции двух мировых игроков относительно судьбы Украины и Сирии".

"Главное — "Большая сделка" по обмену интересами в Украине и Сирии успешно продвигается. Причем так успешно, что стороны наконец-то готовы даже брать на себя публичные обязательства и предпринимать реальные шаги", — сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что Трамп впервые с момента вступления в президентскую должность заявил: США готовы помочь в выполнении Минских договоренностей. Иными словами, считает Корнейчук, глава Белого дома взял на себя обязательства давить на Порошенко для начала реализации "Минска".

"В Вашингтоне перестали баловаться и передали через Климкина Порошенко, что "Минск" пора бы начать выполнять. Поскольку в этом заинтересован лично Трамп. А иначе — Порошенко займутся вплотную. И траншей МВФ не будет, и гарантий безопасности Порошенко после потери власти. Да и власть под большим вопросом. В общем, Климкин повез в Украину Порошенко грустные новости", — заявил аналитик.

"Большая сделка" — позже

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что встреча с Климкиным была попыткой Трампа решить возможные внутриполитические американские проблемы, поскольку Трампа бесконечно обвиняют в "российском следе".

"Более того, группа конгрессменов обратились к Трампу с просьбой, даже требованием встретиться сначала с президентом Украины Порошенко, потом встретиться с президентом РФ Путиным. И конечно, после встречи с Лавровым (без уравновешивающей встречи — Ред.) на таком высоком уровне, сегодня Трамп просто стал бы мишенью для разного рода антироссийских групп внутри американской политической системы. И поэтому он пытался таким образом… этого избежать. Мне кажется, именно этим была продиктована встреча с Климкиным", — сообщил эксперт.

Он отмечает, что о "большой сделке" по обмену интересов в Украине и Сирии речь может идти не раньше 2019 года: для ее осуществления сторонам придется пойти на компромисс. Пока для этого нет нужных условий: в РФ скоро выборы, и со стороны Москвы "компромисс маловероятен". Трамп же, продолжает Бортник, пока находится в "очень шатком положении".

"Позор международного масштаба"

А экс-глава украинского МИД, бывший посол Украины в РФ Константин Грищенко в эфире "Радио Вести" заявил, что ему непонятна линия украинской власти по обустройству наших стратегических отношений с Америкой.

"Ведь в то же время (когда Лавров встречается с Трампом и Тиллерсоном), в Вашингтоне пребывает украинский министр иностранных дел. Что он там делает? Для чего он там находится? И у него хотя бы вообще состоится встреча со своим коллегой, мы не знаем", — рассказал дипломат.

Он также добавил, что "это просто издевательство над нами, всеми рациональными людьми".

"Что значит, министр суверенной независимой Украины, которая играет значительную роль в международных отношениях, будет ждать завершения переговоров? Не важно кого и с кем, без возможности влияния на результат или, скажем, выяснения этого непосредственно с участниками переговоров… Если бы было сообщение о том, что после этого предполагается встреча госсекретаря с нашим министром, было бы понятно. А так — это позор, ждать непонятно чего в столице, где нет встречи соответствующего уровня. Такого никогда не было за всю историю наших дипломатических отношений с Соединенными Штатами", — подытожил Грищенко.