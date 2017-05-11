Фотоитоги 11 мая: штурм МВД в Киеве, встреча Климкина с Трампом, наряды Родины-матери

Члены Добровольческого движения ОУН в центре Киева пикетировали в четверг МВД с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и против произвола полиции.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находящийся с трехдневным визитом в Вашингтоне, в среду (в четверг по Киеву) провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом, сообщает посольство Украины в США.

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