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    Фотоленты

    Фотоитоги 11 мая: штурм МВД в Киеве, встреча Климкина с Трампом, наряды Родины-матери

    (обновлено: )11701
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    Валерий Чалый. Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    Родину-мать одели в украинские национальные костюмы
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    Появились фото поврежденного офиса николаевского банка от мощного взрыва
    Члены ОУН хотели напугать полицию музейным тубусом от гранатомета
    В Днепре подожгли офис Оппозиционного блока
    Церемония поднятия флагов Евросоюза и Украины у Печерской районной государственной администрации в Киеве
    Акции с требованием справедливого рассмотрения иска Сети ЛЖВ об отмене необоснованных патентов на препарат Лопинавир / Ритонавир ( Алувиа), возле Киевского апелляционного хозяйственного суда
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи в Киеве с делегацией Конгресса США во главе с Председателем Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколом
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Валерий Чалый. Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    Валерий Чалый. Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    @ukr.embassy.usa
    Родину-мать одели в украинские национальные костюмы
    Украинское фото
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой Рог
    krlife.com.ua
    Появились фото поврежденного офиса николаевского банка от мощного взрыва
    mk.npu.gov.ua
    Члены ОУН хотели напугать полицию музейным тубусом от гранатомета
    Члены ОУН хотели "напугать" полицию музейным тубусом от гранатомета
    pravda.com.ua
    В Днепре подожгли офис Оппозиционного блока
    В Днепре подожгли офис "Оппозиционного блока"
    Пресс-служба "Оппозиционного блока"
    Церемония поднятия флагов Евросоюза и Украины у Печерской районной государственной администрации в Киеве
    Церемония поднятия флагов Евросоюза и Украины у Печерской районной государственной администрации в Киеве
    УНИАН
    Акции с требованием справедливого рассмотрения иска Сети ЛЖВ об отмене необоснованных патентов на препарат Лопинавир / Ритонавир ( Алувиа), возле Киевского апелляционного хозяйственного суда
    Акции с требованием справедливого рассмотрения иска Сети ЛЖВ об отмене необоснованных патентов на препарат "Лопинавир" / "Ритонавир" ( "Алувиа"), возле Киевского апелляционного хозяйственного суда.
    УНИАН
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи в Киеве с делегацией Конгресса США во главе с Председателем Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколом
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи в Киеве с делегацией Конгресса США во главе с Председателем Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколом
    УНИАН

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    Члены Добровольческого движения ОУН в центре Киева пикетировали в четверг МВД с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и против произвола полиции.

    Смотрите также: ОУН vs Аваков: пикет МВД в центре Киева

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находящийся с трехдневным визитом в Вашингтоне, в среду (в четверг по Киеву) провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом, сообщает посольство Украины в США.

    Смотрите также: Переодевания с 3D-шоу: Родине-матери создали национальные наряды

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