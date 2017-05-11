Протесты ОУН в Киеве. В сеть попали кадры штурма МВД и перепалки с Фацевичем

Скриншот с видео

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Видео доступно здесь.

На видео также запечатлен момент переговоров заместителя начальника Национальной полиции Александра Фацевича с протестующими и перепалок.

В акции также принимают участие сторонники "Правого сектора" и "Свободы".

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Напомним, 9 мая сотрудники правоохранительных органов штурмовали офис ОУН на улице Мазепы. По версии МВД, штурма офиса ОУН не было: полицейские только принимали меры полицейского реагирования задержания лиц, совершивших противоправные действия против участников шествия по случаю Дня Победы во Второй мировой войне. Как сообщил Аваков, в одном из окон офиса ОУН был замечен мужчина с гранатометом.