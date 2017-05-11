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    Протесты ОУН в Киеве. В сеть попали кадры штурма МВД и перепалки с Фацевичем

    Тема:

    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (220)

    (обновлено: )54410
    В интернете появились кадры штурма Министерства внутренних дел, где проводят акцию протеста сторонники Организации украинских националистов. Митингующие требуют отставки главы ведомства Арсена Авакова.
    Штурм офиса МВД в Киеве
    Скриншот с видео

    Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

    Видео доступно здесь.

    На видео также запечатлен момент переговоров заместителя начальника Национальной полиции Александра Фацевича с протестующими и перепалок.

    В акции также принимают участие сторонники "Правого сектора" и "Свободы".

    Смотрите также: Почему полиция штурмовала офис ОУН в Киеве: кадры мужчины с гранатометом

    Напомним, 9 мая сотрудники правоохранительных органов штурмовали офис ОУН на улице Мазепы. По версии МВД, штурма офиса ОУН не было: полицейские только принимали меры полицейского реагирования задержания лиц, совершивших противоправные действия против участников шествия по случаю Дня Победы во Второй мировой войне. Как сообщил Аваков, в одном из окон офиса ОУН был замечен мужчина с гранатометом.

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