Бортник о "большой сделке" между США и РФ

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с президентом США Дональдом Трампом.

После Лаврова встречу с Трампом провёл также находящийся с рабочим визитом в США глава МИД Украины Павел Климкин.

Как сообщил глава российского внешнеполитического ведомства, прежде всего в ходе этих встреч обсудили взаимодействие России и США на международной арене.

"Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня", — сказал Лавров, слова которого приводит официальный сайт МИД РФ.

Лавров отметил, что подробно говорили о Сирии, а среди других проблем, в частности, упоминалась ситуация с выполнением Минских соглашений по украинскому урегулированию.

В свою очередь Павел Климкин в своем Twitter отметил, что "лидеры США и свободного мира поддерживают свободную Украину".

В преддверии и после этих встреч на Украине оживилась дискуссия о вероятности "большой сделки" между США и РФ по обмену интересами в Украине и в Сирии. Некоторые эксперты считают, что эта сделка не только вероятна, но уже "успешно продвигается". Так, политический аналитик Дмитрий Корнейчук отметил в своем блоге, что "в Вашингтоне перестали баловаться и передали через Климкина Порошенко, что "Минск" пора бы начать выполнять"…

Однако политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что говорить о "большой сделке" пока нет оснований, она возможна, но — ещё не сейчас. А встреча Климкина с Трампом может иметь иное объяснение.

"Я думаю, что встреча с Климкиным была попыткой Трампа решить возможные внутриполитические американские проблемы, поскольку Трампа обвиняют в "российском следе" бесконечно… Более того, группа конгрессменов обратились к Трампу с просьбой, даже требованием встретиться сначала с президентом Украины Порошенко, потом встретиться с президентом РФ Путиным. И конечно, после встречи с Лавровым (без уравновешивающей встречи — Ред.) на таком высоком уровне, сегодня Трамп просто стал бы мишенью для разного рода антироссийских групп внутри американской политической системы. И поэтому он пытался таким образом… этого избежать. Мне кажется, именно этим была продиктована встреча с Климкиным", — сказал Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Что до содержания, то, по мнению политолога, "встреча (Трампа — Ред.) с Климкиным ничего нового не принесла". По крайне мере, если судить об этом по обнародованному коммюнике: "какие-то общие утверждения и тезисы…".

"Встреча с Лавровым была, наверное, более предметная, более содержательная, но причиной этому является то, что сфера взаимодействия США и России на порядок больше, чем сфера взаимодействия США и Украины — там вопросы Сирии, Ирана, Кореи, ядерного разоружения. Есть темы, по которым возможен прогресс во взаимоотношениях прямо сегодня", — сказал Бортник.

Политолог при этом отметил, что о "большой сделке" по обмену интересов в Украине и Сирии говорить речь может идти не ранее 2019 года, поскольку для ее осуществления сторонам придется пойти на компромисс. Пока для этого нет необходимых политических условий: в России скоро выборы, и со стороны Москвы "компромисс маловероятен".

А что в США и в Европе? "Трамп находится в очень шатком положении, под постоянной угрозой импичмента или потери управляемости политической системой. В Европе выборы… Поэтому, если состоится "большая сделка" по Украине, а такая "большая сделка" возможна, то — не ранее 2019 года", — резюмировал Бортник.

Напомним, Павел Климкин заявил, что США могут присоединиться к переговорам в нормандском формате.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что Украина будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией до полного выполнения последней Минских соглашений.