Климкин поблагодарил Трампа за поддержку территориальной целостности Украины

КИЕВ, 11 мая — РАИ Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил президента США Дональда Трампа за неизменную позицию Белого дома в поддержке территориальной целостности Украины, сообщает посольство Украины в США.

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкин. Перед этим состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

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"Стороны подробно обсудили развитие ситуации в Донбассе. Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию Администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии", — говорится в сообщении, обнародованном на странице дипмиссии в Facebook.

Также стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

В украиснком посольстве сообщили, что "после проведенных встреч с высшим руководством США министр Климкин доложил об их результатах президенту Петру Порошенко".

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Напомним, накануне американский президент встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча прошла за закрытыми дверями.