Волошин: Вашингтон разочаровался в Порошенко

РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находящийся с трехдневным визитом в Вашингтоне, в среду (в четверг по Киеву) провел встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.

Позднее Климкин написал в Twitter, что "лидеры США и свободного мира поддерживают свободную Украину".

Встречи на высшем уровне на своей странице в Facebook прокомментировал политолог-международник Олег Волошин.

"Дело профессиональной чести подробно объяснить ещё раз свою оценку пресловутой встречи Климкина с Трампом:

1. Последние три года Украина была неформальным союзником США, и даже (по утверждению власти) была за полшага от получения формального статуса основного союзника вне НАТО. Россия была и остаётся одной из основных угроз Соединённым Штатам и их соперников. В таких условиях радоваться тому, что "нас тоже принял Трамп, а не только Лаврова", это и есть прямое проявление "меншовартості".

2. Дипломатия должна быть нацелена на результат, а не на символы и фото. У Лаврова была конкретная цель: подготовка встречи двух президентов и обеспечение ее результативности. Поэтому по всем канонам сначала полноценные переговоры в Госдепе, а потом переговоры в отдельной комнате и с полноценными делегациями в Белом доме. Об обеих переговорах есть соответствующая информация на сайтах Госдепа и Белого дома соответственно. Где аналогичная информация о переговорах (а не рукопожатии) с Климкиным. Я пока даже упоминания на обеих сайтах не нашёл. Тимошенко тоже ловила Трампа в кулуарах молитвенного завтрака.

3. Где главный результат: договорённость о встрече Порошенко и Трампа? Она тоже будет вот такой летом? Подтверждённой туристическим фото в стиле "я здесь был"?

4. Молодцы, что пробились через Пенса. Но кто из уважающих себя экспертов дерзнёт утверждать, что сама необходимость "пробиваться" не является свидетельством качества отношений, нет, не между странами, а между администрациями Трампа и Порошенко.

5. Уважаемая мной Нью-Йорк Таймс утверждала, что в графике Трампа на 10 мая был только один пункт — встреча с Лавровым. Утверждала с удивлением, так как в этот же день Трамп неожиданно уволил главу ФБР, который вёл расследование связей его команды с Москвой. И при этом Трамп не побоялся совместить два публичных сигнала. А Климкина, как сказал один уважаемый мною бывалый дипломат, похоже позвали по принципу "кто там ещё в приёмной остался? Пусть заходит". Да, есть контакт с Пенсом, но это ещё далеко не вся администрация США.

Резюме: в Вашингтоне нет очарования Путиным, есть разочарование другим президентом на П.", — написал Волошин.

Напомним, накануне американский президент встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча прошла за закрытыми дверями.