Корнейчук: Трамп через Климкина передал жирный намек Порошенко

РИА Новости Украина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что 10 мая в определенной степени можно назвать прорывом в отношениях США и России: "Особенно — в контексте совместной позиции двух мировых игроков относительно судьбы Украины и Сирии".

Свое мнение Корнейчук выразил на своей странице в Facebook.

"О чем можно говорить по итогам встречи Трампа-Тиллерсона-Лаврова?

Главное — "Большая сделка" по обмену интересами в Украине и Сирии успешно продвигается. Причем так успешно, что стороны наконец-то готовы даже брать на себя публичные обязательства и предпринимать реальные шаги.

Начнем с Украины. Трамп впервые с момента вступления в президентскую должность заявил: США готовы помочь в выполнении Минских договоренностей. Иными словами, Трамп взял на себя обязательства давить на Порошенко для начала реализации "Минска".

Я бы отметил, как оперативно после встречи с Лавровым в Белый дом "на ковер" был вызван представитель "вассалов" — глава украинского МИД Климкин. Поскольку его позвали после Лаврова, значит с Порошенко никто не консультировался — а просто ставили уже перед фактом об итогах договоренностей с Путиным. Иными словами, в Вашингтоне перестали баловаться и передали через Климкина Порошенко, что "Минск" пора бы начать выполнять. Поскольку в этом заинтересован лично Трамп. А иначе — Порошенко займутся вплотную. И траншей МВФ не будет, и гарантий безопасности Порошенко после потери власти. Да и власть под большим вопросом. В общем, Климкин повез в Украину Порошенко грустные новости.

Хотя сейчас пропаганда власти и начнет усиленно рассказывать о том, что сам факт встречи Климкина с Трампом — это доказательство поддержки Вашингтона против российской агрессии.

С другой стороны, Тилллерсон ритуально говорил о том, что санкции против России будет действовать до выполнения Минских соглашений. Что, кстати, также на руку Москве. Поскольку подпадает под их позицию: "Минск" надо выполнять.

О Сирии. Тут также важно отметить достигнутые договоренности сторон. Причем не столько о "зонах безопасности" в Сирии, сколько о едином мнении вокруг прогресса переговорного процесса в Астане. Где, напомню, стороны конфликта (Асад, представители оппозиции, посредники в лице России и США) пытаются выписать аналог Минских договоренностей. Думаю, в ближайшее время вы увидим выработку конкретных механизмом решения (новая Конституция, выборы президента и прочее) с учетом американской позиции. Хотя официально США останутся в Астане просто наблюдателями. Но они будут влиять на позицию сирийской оппозиции. Как Москва — на Асада.

Подведем итог. Этап предварительных консультаций и выработки решений между США и Россией закончен. Стороны взяли на себя обязательства по "Минску" и "Астане". И в ближайшее время должны начать их выполнять.

Понятно, что стороны друг другу не доверяют. И стараются не давать громких обещаний. Но прогресс есть. И теперь осталось внимательно следить за событиями в Украине и Сирии….", — написал Корнейчук.