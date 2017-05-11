Порошенко о безвизе: Украина оформила развод с Российской империей

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Получив безвизовый режим, Украина окончательно отойдет от России и вернется в "исторический дом" в Европу, заявил президент Петр Порошенко.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

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Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать", — сказал глава государства в интервью телеканалу "1+1", передает ТСН.

По словам Порошенко, отныне будут действовать три свободы — свобода движение товаров, капиталов и людей.

"Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", — сказал президент.

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В то же время он заявил, что в получении безвиза были препятствия внутри страны. Так, отметил Порошенко, даже некоторые еврооптимисты публично обращались к руководству Еврокомиссии и Евросоюза с призывом не давать Украине безвиз.