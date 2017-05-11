Безвиз с ЕС станет сигналом для украинцев из Донбасса - Геращенко

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Безвизовый режим ЕС станет стимулом и сигналом для украинцев, которые живут на неподконтрольных Киеву территориях, что их будущее с Украиной, уверена вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

"Безвизовый режим — это важнейший стимул и сигнал для украинцев из временно оккупированных территорий. Их будущее должно быть с европейской, свободной Украиной, а не с безумным, агрессивным, закрытым от мира "русским миром". Особенно важен этот сигнал — для молодежи! Это будет наш аргумент в гибридной войне за сознание и умы миллионов наших соотечественников, которые сейчас живут в оккупации", — написала Геращенко в Facebook.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.