ЕС начал информационную кампанию по правилам безвиза для украинцев

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Представительство Европейского Союза в Украине проводит информационную кампанию о правилах безвизового режима для украинцев, говорится в сообщении на сайте "Открой Европу", который был создан Представительством ЕС.

Читайте также: Украина, XXI век. Человек с гранатометом там и тут

"Этот сайт – часть всеукраинской информационной кампании о безвизовом режиме со странами Европейского Союза. Цель кампании – разъяснить гражданам Украины, которые путешествуют в ЕС, правила пересечения границы и пребывания в ЕС. А еще – рассказать о новых возможностях и преимуществах, которые предоставит украинцам безвизовый режим", — говорится в сообщении.

Также на сайте отображается обратный отсчет времени до полноценной отмены виз для поездок украинцев в страны Шенгенской зоны.

В разделах сайта детально объясняются правила и возможности безвиза – роль биометрического заграничного паспорта, правила пересечения границы, сроки пребывания в ЕС, возможности для туризма, краткосрочного обучения и развития бизнеса.

Коммуникационная кампания охватит все регионы Украины и продлится до конца 2018 года.

Напомним, Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.