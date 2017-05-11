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    Общество

    ЕС начал информационную кампанию по правилам безвиза для украинцев

    Тема:

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    (обновлено: )271
    На сайте, который был создан Представительством ЕС, отображается обратный отсчет времени до полноценной отмены виз для поездок украинцев в страны Шенгенской зоны.
    Флаги Евросоюза и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Представительство Европейского Союза в Украине проводит информационную кампанию о правилах безвизового режима для украинцев, говорится в сообщении на сайте "Открой Европу", который был создан Представительством ЕС.

    Виктор Шлинчак
    Виктор Шлинчак / Facebook
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    "Этот сайт – часть всеукраинской информационной кампании о безвизовом режиме со странами Европейского Союза. Цель кампании – разъяснить гражданам Украины, которые путешествуют в ЕС, правила пересечения границы и пребывания в ЕС. А еще – рассказать о новых возможностях и преимуществах, которые предоставит украинцам безвизовый режим", — говорится в сообщении.

    Также на сайте отображается обратный отсчет времени до полноценной отмены виз для поездок украинцев в страны Шенгенской зоны.

    В разделах сайта детально объясняются правила и возможности безвиза – роль биометрического заграничного паспорта, правила пересечения границы, сроки пребывания в ЕС, возможности для туризма, краткосрочного обучения и развития бизнеса.

    Коммуникационная кампания охватит все регионы Украины и продлится до конца 2018 года.

    Напомним, Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. 

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