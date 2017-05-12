После одобрения безвиза "Борисполь" снизит цены на авиаперелеты – Одарченко

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Совет Евросоюза одобрил решение предоставить Украине безвизовый режим. Официальное подписание ожидается 17 мая в Страсбурге.

По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказалась политтехнолог Екатерина Одарченко.

"Я думаю, что это, безусловно, важное решение и вот, что интересно. Я утром общалась с представителями "Борисполя" и именно безвизовый режим был импульсом для того, чтобы "Борисполь" принял решение об определенных понижающих коэффициентах на стоимость билетов. Если министр Омелян это тоже согласует и примет соответствующие решения, то авиабилеты подешевеют", — отметила эксперт.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.