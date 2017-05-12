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    После одобрения безвиза "Борисполь" снизит цены на авиаперелеты – Одарченко

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    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (379)

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    Политтехнолог Екатерина Одарченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что для окончательного снижения цен на авиаперелеты нужно одобрение министра инфраструктуры.
    Аэропорт Борисполь
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Совет Евросоюза одобрил решение предоставить Украине безвизовый режим. Официальное подписание ожидается 17 мая в Страсбурге.

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    По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказалась политтехнолог Екатерина Одарченко.

    "Я думаю, что это, безусловно, важное решение и вот, что интересно. Я утром общалась с представителями "Борисполя" и именно безвизовый режим был импульсом для того, чтобы "Борисполь" принял решение об определенных понижающих коэффициентах на стоимость билетов. Если министр Омелян это тоже согласует и примет соответствующие решения, то авиабилеты подешевеют", — отметила эксперт.

    Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

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