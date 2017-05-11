Тимошенко: воспользоваться безвизом смогут лишь 10-15% украинцев

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что воспользоваться безвизовым режимом для путешествий в Европу смогут всего 10-15% украинцев.

"Украинский народ доведен до такого предела, что мы вошли в десятку беднейших стран мира – это нонсенс для европейской страны! Это означает, что даже тем выстраданным безвизом, который мы получили, может воспользоваться максимум 10-15% людей на Украине, и это показывают социологические исследования", – заявила Тимошенко в четверг в эфире украинского телеканала ZIK.

Она считает, что предоставление безвизового режима для Украины – это заслуга не власти, а украинского народа.

"Ни одна власть за все времена не имеет к этой победе никакого отношения. Наоборот, мы должны были бы получить безвизовый режим как минимум на год раньше. Но не получали его потому, что коррупция в высших эшелонах власти не позволяла дать нам такой безвизовый режим", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Напомним, Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.