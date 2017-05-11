Украина просит поскорее ввести безвиз с ЕС

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Украина рассчитывает на скорейшее завершение технических процедур по введению для украинских граждан безвизового режима с Евросоюзом, говорится в комментарии МИД Украины.

"Украина приветствует сегодняшнее одобрение… относительно либерализации Евросоюзом визового режима для граждан Украины. Указанный шаг является последним необходимым формальным решением на пути безвизового въезда наших граждан на территорию Евросоюза. Рассчитываем на скорейшее завершение технических процедур, а именно подписание и официальное обнародование законодательного акта, что откроет возможность гражданам Украины осуществлять безвизовые поездки в Европу уже этим летом", — говорится в комментарии на сайте МИД Украины.

При этом ведомство считает символичным то, что это историческое решение было принято во время проведения в Украине песенного конкурса "Евровидение", когда украинцы принимают гостей из Европы.

Напомним, Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.