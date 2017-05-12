После безвиза: в ЕС выедут в 2,5 раза больше украинцев - Слободян

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Совет Евросоюза одобрил решение предоставить Украине безвизовый режим. Официальное подписание ожидается 17 мая в Страсбурге.

После подписания соответствующий документ опубликуют в Официальном журнале ЕС и затем через 20 дней безвизовый режим для украинцев окончательно вступит в силу.

Как государственная пограничная служба готовится к наплыву желающих выехать в Европу рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

(публикуется на языке оригинала)

Чи готові прикордонники до відкриття кордонів? Які прогнози стосовно туристичного прогнозу?

— Ми почали готуватись до цього досить давно, ще тоді, коли Україна почала цей шлях і почала виконувати свій шлях з лібералізації візового режиму ЄС для українців і в рамках цього плану Державна прикордонна служба виконала всі вимоги перед ЄС. В першу чергу це стосувалось обладнання наших пунктів пропуску засобами для роботи з біометричними документами.

По-друге, ми повинні були глибше інтегруватись в єдиний європейський безпековий простір, підключитись до баз даних Інтерполу, що, власне кажучи, на даний момент також зроблено. Були ще й інші вимоги, але це, будемо так говорити ті, які лежать на першому рівні розуміння ситуації.

Що стосується загальної тенденції, то ми готуємось до безвізу. Збільшення транспортного потоку та потоку пасажирів ми, звичайно, прогнозуємо. У нас є щорічний приріст кількості громадян, які виїжджають з України в ЄС десь на рівні 10%. Власне кажучи, з урахуванням безвізу ми прогнозуємо, що на 20-25% зросте кількість громадян України, які будуть виїжджати до ЄС.

Тому, власне кажучи, основне, що ми для цього робимо, це намагаємось знайти той алгоритм роботи пунктів пропуску, який би дозволив громадянам комфортно перетинати кордон. Тут ми працюємо спільно з Національною поліцією та місцевими органами влади.

До 11-12 червня будуть змінені самі пункти пропуску, збільшена кількість прикордонників на митниці та скорегована їхня робота?

— У нас прикордонники і так працюють в інтенсивному режимі і всі люди, які мають сидіти на лініях паспортного контролю, вони там сидять. Тобто основна проблема, з якою ми зараз працюємо це те, що більшість пунктів пропуску, які є з ЄС, їх загалом 18, вони були побудовані ще в радянські часи і зараз працюють з перевантаженням в 2,5, а то і в три рази.

Відповідно, нерозвинута інфраструктура і перед пунктами пропуску настільки, щоб забезпечувати комфортний перетин кордону. Тому ці питання ми вирішуємо спільно з Нацполіцією та з місцевими органами влади.

Фактично компетенція прикордонників починається і закінчується тільки в межах пункту пропуску. Але як свідомі громадяни України ми не можемо залишатись в стороні від цих процесів.

Наскільки скоординована робота із прикордонними службами сусідніх країн? Ви проводите спільну роботу? РИА Новости Украина Евгений Котенко Шаг до безвиза: политики празднуют, эксперты сомневаются

— Звичайно, це один із основних аспектів нашої діяльності і основне, що нам вдалось досягти на даному етапі — це те, що наші європейські колеги нам довіряють. Ми працюємо спільно як з пунктами пропуску, так і поза ними.

Що стосується теми нашої розмови, тобто лібералізації візового режиму, то, знову ж таки, в рамках створення більш комфортних умов для громадян обох сторін ми запроваджуємо спільний контроль в пунктах пропуску та спільне патрулювання поза пунктами пропуску. Особливо активно це працює на україно-польській ділянці кордону.

Що можете сказати про роботу прикордонних пунктів в рамках Євробачення? Якісь виникали проблеми?

— На щастя, жодних конфліктних ситуацій чи проблем, пов'язаних із перетином українського кордону саме з цією категорією осіб, тобто саме з тим, хто їхав на Євробачення, не було.

Що можете сказати стосовно туристичного потоку з Європи? Як багато туристів прибуло в Україну? Чи очікується ще прибуття якоїсь кількості туристів?

— Туристичний потік також в Україну зростає. Це приємно відзначити. За минулий рік ми відзначали приблизне збільшення на 6%. Що стосується цього року, зараз ще рано підводити підсумки. Наразі не готові сказати, яка саме кількість туристів заїхала в Україну.

Як себе поводити на митному кордоні?

— Безвіз означає зміну в першу чергу правил в'їзду на територію країн ЄС. Тому під час планування подорожі потрібно зробити дві речі: вивчити основні норми перетинну кордону конкретної країни та ознайомитись із законодавством, щоб не потрапити в якусь проблему із законом. Тому що можуть виникнути проблеми з правоохоронними органами, які в подальшому обмежать в'їзд на території країн ЄС.

Ранее эксперт-международник Виктор Шлинчак в эфире "ГС" заявил, что Украина никак не может повлиять на Еврокомиссию, поэтому безвизовый режим в лучшем случае стоит ожидать к концу весны.

Также политический эксперт Янина Соколовская в эфире Голоса Столицы обратила внимание, что Европейский Союз стал для украинцев синонимом мечты и хорошей жизни.