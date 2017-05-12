Почти наш: неочевидные минусы и опасности безвиза

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Мечта украинцев о безвизовом режиме, за которую была уплачена такая высокая цена, в скором времени станет реальностью. В четверг, 11 мая, Совет Евросоюза по иностранным делам утвердил либерализацию визового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны.

Есть нюансы

Как поспешил сообщить на своей странице в Facebook президент Петр Порошенко, уже 17 мая в Страсбурге торжественно будет подписан соответствующий законодательный акт.

Теперь дело за малым: решение об отмене виз для украинцев осталось подписать президенту Европарламента и представителю председательствующей в ЕС страны — Мальты. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС. Уже потом, пустя 20 дней, украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

Стоит ли разделять лучезарный оптимизм президента Порошенко — личное дело каждого. Но тем, кто привык руководствоваться не эмоциями, а здравым смыслом, уже сейчас понятно, что радость от безвиза — преждевременна.

Режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства — не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия). Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно.

Вопреки распространенному мнению, безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть исключительно туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников. Не стоит также забывать о том, что безвизовый режим может быть приостановлен.

В случае неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, все может вернуться на круги своя.

Деньги есть?

Не обошлось без нюансов и в случае с пересечением границы. Так, чтобы попасть в Евросоюз, гражданам Украины необходимо иметь биометрический паспорт. По сути, именно наличие такого документа является главным условием пересечения границы с ЕС без виз, однако пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов. В частности, при пересечении границы украинцам рекомендовано иметь с собой билет на обратную дорогу.

Но, пожалуй, самый сложным моментом может стать необходимость подтверждения материальной состоятельности — необходимо иметь не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС.

Кроме этого, рекомендовано иметь туристическую медицинскую страховку, зеленую карту (в случае путешествия по Европе на автомобиле), пригласительное письмо от родственников или знакомых, а также подтверждение брони на проживание.

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Скептически к радужным перспективам утверждения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом относятся и эксперты.

"Когда уже Молдове и Грузии дали безвиз, то больше оттягивать европейцы просто не могли, - пишет на своей странице в Facebook аналитик Дмитрий Корнейчук. — Кроме того, давайте вспомним, что Украина сразу после первого майдана, в 2005 году, отменила все визы в страну. По сути, устроив у нас проходной двор для европейских "бомжей". В то время, как тысячи украинцев были вынуждены проходить унизительные процедуры в посольствах, чтобы получить "шенген" и поехать к тем же европейцам оставить свои деньги".

По его словам, безвиз уже не актуален для большей части страны из-за той нищеты, в которую вогнали людей с 2014 года. Кроме того, Корнейчук уверен, что ЕС легко воспользуется своим правом повернуть все вспять и возобновить визовый режим.

"Безвизовый режим — это рычаг давления на Порошенко со стороны Меркель. В частности — для выполнения Минских договоренностей. ЕС оставляет право приостановить безвизовый режим, если возникнут проблемы с безопасностью или миграцией с украинской стороны. Мы же прекрасно понимаем, что ЕС может любые действия в Украине трактовать, как проблемы с безопасностью. Поэтому, если Порошенко и дальше продолжит откровенно игнорировать позицию Меркель, не исключено, что безвиз может скоро для украинцев и закончиться, — считает Корнейчук.

Победа дипломатии

Вместе с тем, эксперт-международник Олег Волошин считает решение о либерализации визового режима откровенно запоздалым. Как он намекнул на своей странице в Facebook, нынешняя власть не имеет права присваивать себе этот успех, поскольку украинская дипломатия работала по этому вопросу еще со времен "злочинной влады".

"Для граждан Украины Европа такой же дом, как и для французов или албанцев. Ездить по собственному дому с визой всегда было обидно. Так что сейчас в каком-то смысле восстанавливается историческая справедливость. И это настоящая большая победа Украинских дипломатов, которые занимались этим вопросом много лет, добились представления Плана действий в 2010 еще году и обеспечили с другими ведомствами его полную реализацию", — отметил Волошин.