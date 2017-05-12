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    Порошенко уверен, что безвиз поможет Украине вернуть Крым и Донбасс

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    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (382)

    (обновлено: )17327
    Глава государства отметил, что "предоставления безвизового режима очень важно для политики в сфере деоккупации Крыма и Донбасса". При этом Петр Порошенко назвал ужасными условия жизни на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Предоставление Евросоюзом безвизового режима гражданам Украины станет мотивацией для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева, убежден президент Петр Порошенко. 

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    Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

    "Предоставления нам безвизового режима очень важно для политики в сфере деоккупации Крыма и Донбасса. Когда мы говорим о возвращении оккупированных территорий политико-дипломатическим путем, это означает создание условий, когда жители будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта", — сказал Порошенко в интервью каналу "1+1".

    Президент назвал ужасными условия жизни на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

    "Когда в Украине осуществляются реформы, когда ратифицируется соглашение об ассоциации, делаются реальные шаги к повышению инвестиционной привлекательности, когда каждый гражданин имеет право… свободно без виз путешествовать, это дополнительная мотивация", — считает Порошенко.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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