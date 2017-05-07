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    Эксперт: "страшилки" о перечне документов для поездок в ЕС без визы – миф

    Тема:

    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да" (362)

    (обновлено: )11302
    Эксперт аналитического центра общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая в эфире "ГС" подчеркнула, что для безвизовых поездок в страны ЕС будет обязателен загранпаспорт с биометрическим чипом.
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Совет Европы примет окончательное решение о предоставлении Украине безвиза как раз тогда, когда у нас будет проходить Евровидение. Об этом заявил президент Петр Порошенко в видеообращении к официальному старту песенного конкурса. По словам главы государства, это будет глубоко символическое решение. 

    Петр Порошенко поздравил с открытием Евровидения-2017
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    Порошенко: в дни Евровидения ЕС примет окончательное решение по безвизу

    Эксперт аналитического центра общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая в эфире радиостанции Голос Столицы отметила, что в вопросе предоставления Украине безвизового режима больше не осталось вопросов.

    Она также рассказала, какие документы потребуются украинцам для поездок в страны ЕС.

    "Для того, чтобы пересечь в рамках безвизового режима границу, нужно иметь с собой заграничный биометрический паспорт, именно выданный с 2015 года паспорт, который содержит биометрический чип. И также с собой нужно иметь дополнительные подтверждающие документы, но есть определенные мифы о том, что нужно брать с собой чуть ли не все документы, которые раньше нужно было нести в консульство. На самом деле, все не так страшно. Нужен только обратный билет, подтверждение проживания, страховой полис и документ, подтверждающий цель поездки", — пояснила Кульчицкая.

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