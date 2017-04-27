Хроника 26 апреля: послы ЕС одобрили безвиз, обыски в Dragon Capital, свадьба Джамалы

юдмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 26 апреля, послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины, президенты Украины и Беларуси встретились в Чернобыле, а ГПУ обнародовала состав нового Совета прокуроров. В этот же день СБУ провела обыски в инвесткомпании Dragon Capital и офисе "Укргаздобычи", а в Днепропетровской области произошел захват агропредприятий. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза в среду одобрил законодательный регламент о внесении Украины в перечень третьих стран, в отношении граждан которых не применяются визовые требования. Решение было принято без обсуждения. Это решение еще должно быть утверждено Советом Евросоюза, заседание которого состоится 11 мая, с последующим подписанием в Европейском парламенте президентами ЕП и Совета ЕС.

Генпрокуратура обнародовала состав нового Совета прокуроров

Одиннадцать членов Совета прокуроров Украины и пять членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров избраны в среду Всеукраинской конференцией прокуроров, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). Членами Совета прокуроров стали Р. Кравченко и А. Фоменко (оба — от ГПУ), И. Гойденко, С. Елисеев, Т. Коваленко, Н. Мисюра (все — от региональных прокуратур), Н. Лещик, О. Нестерова, В. Пронозюк, О. Санин, А. Сосонский (все — от местных прокуратур).

В Днепропетровской области произошел захват агропредприятий

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует незаконное завладение корпоративными правами, имуществом, техникой и урожаем четырех сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области. По его словам, продолжаются обыски по 16 адресам в офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту проживания и регистрации лиц, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату.

Встреча Порошенко и Лукашенко в Чернобыле

В среду исполнился 31 год со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке прогремел мощный взрыв, в результате которого произошел радиоактивный выброс. В годовщину аварии президент Петр Порошенко встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты посетили ряд объектов на Чернобыльской АЭС, в частности новую арку, которая накрыла старый саркофаг, а затем провели переговоры.

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Обыски СБУ в инвесткомпании Dragon Capital

Накануне в офисе инвестиционной компании Dragon Capital в Киеве прошли обыски. Как заявили в компании, сотрудники СБУ намеревались изъять всю компьютерную технику компании, что могло бы привести к остановке деятельности компании, в первую очередь как торговца ценными бумагами и депозитарного учреждения. В компании сообщили, что обыски связаны с подозрением в незаконном использовании программного обеспечения.

Обыски в офисе "Укргаздобычи"

Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "Укргаздобычи", сообщила пресс-служба компании. Представители СБУ мотивируют обыски незаконным использованием программного обеспечения, которое, как заявляет пресс-служба, компания официально и легально закупила через систему ProZorro. В компании предупредили, что подобные действия могут дестабилизировать работу "Укргаздобычи", которая сотрудничает с представителями СБУ.

Разрушение памятника УПА под Перемышлем

Активисты и представители польских националистических организаций в среду полностью разобрали на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА. В СМИ заявили, что памятник ликвидирован в рамках общественной инициативы, поскольку "портил эстетический вид кладбища, был нестабилен, а следовательно опасен для окружающих". Однако акция, которая происходила с согласия местных властей и в которую не вмешивалась полиция, вызвала решительный протест Объединения украинцев в Польше.

Суд продлил арест Сущенко

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Фейгин. Новый срок ареста установлен до 30 июня. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности дела. ФСБ РФ 3 октября сообщила о задержании Сущенко, который якобы собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В Минобороны назвали его задержание "надуманной историей".

В Одессе переименовали улицы, "декоммунизированные" Саакашвили

Одесский городской совет в среду утвердил перечень улиц, названия которых подлежат новому переименованию. В мае минувшего года Михаил Саакашвили, который на тот момент возглавлял ОГА, своим распоряжением переименовал 51 улицу в рамках закона о декоммунизации. Согласно документу проспект Маршала Жукова, улица и переулок Бабушкина, улица Бирюкова, улица Валентины Терешковой, улица Белинского, улица Гайдара, улицы Гончарова, Обнорского, Бадаева, а также переулок Богданова сохранят свои названия.

Певица Джамала вышла замуж

В среду состоялось бракосочетание певицы Сусанны Джамаладиновой (Джамалы) и ее жениха Бекира Сулейманова. Сообщается, что церемония обряда никах состоялась в Исламском культурном центре Киева. Пара поженилась по всем традициям свадебного обряда крымских татар. Предложение руки и сердца Бекир Сулейманов сделал Джамале еще в ноябре прошлого года. На своей странице в Facebook певица поблагодарила всех за поздравления.

В ПАСЕ собрали подписи с требованием к РФ выполнить решение суда ООН

Декларацию с требованием к России выполнить предписание Международного суда ООН относительно возобновления Меджлиса крымскотатарского народа и прекращения преследования украинского языка в Крыму подписал 45 членов ПАСЕ. 19 апреля Международный суд ООН принял решение о введении временных мер в деле по иску Украины против России в связи с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Ежегодно 26 апреля отмечается Всемирный день интеллектуальной собственности. Кроме того именно 26 апреля считается днем основания WIPO — организации, призванной содействовать охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире, и которая, как специализированное учреждение ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности, ведет свою деятельность прежде всего по расширению и развитию сбалансированной и доступной международной системы интеллектуальной собственности.